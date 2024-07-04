«Будем вкатываться в сезон»: Денис Бояринцев оценил готовность «Ротора» к Первой лиге





Главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев после победы волгоградцев в товарищеском матче с омским «Иртышом» со счетом 2:0 накануне, 3 июля, дал интервью клубной пресс-службе клуба, в котором поделился мнением о контрольной встрече и рассказал о трансферной работе перед стартом нового чемпионата, сообщает V102.RU. Главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев после победы волгоградцев в товарищеском матче с омским «Иртышом» со счетом 2:0 накануне, 3 июля, дал интервью клубной пресс-службе клуба, в котором поделился мнением о контрольной встрече и рассказал о трансферной работе перед стартом нового чемпионата, сообщает V102.RU.

- Команда находится сейчас под нагрузкой, и проявила сегодня характер, я думаю. Самое главное — была мысль на поле. Что-то получалось, что-то нет. Конструктивно первый и второй таймы сыграли достаточно хорошо. Мы пробовали разные сочетания, но обеими половинами я доволен,- заявил специалист. - Команда находится сейчас под нагрузкой, и проявила сегодня характер, я думаю. Самое главное — была мысль на поле. Что-то получалось, что-то нет. Конструктивно первый и второй таймы сыграли достаточно хорошо. Мы пробовали разные сочетания, но обеими половинами я доволен,- заявил специалист.

Также Бояринцев рассказал о текущей трансферной работе «Ротора».

- Это процесс трудоемкий. Переговоры идут с некоторыми футболистами. Продолжаем искать пути усиления. Кто-то из ребят находится на просмотре, кто-то на контрактах. Мы не можем позволить себе большое количество игроков. Слишком короткий период остался до первого тура. Повторюсь, все происходит оперативно, но мы очень стараемся заполучить тех, кого планируем. Уже что-то вырисовывается. Осталось точечно где-то селекцию провести в каких-то позициях и можно будет вкатываться в сезон. Еще мы планируем две игры двумя составами, чтобы ребята получили нагрузку. Хотим всем дать по 90 минут, и затем уже уходим в недельный микроцикл перед «Шинником»,- рассказал наставник сине-голубых. - Это процесс трудоемкий. Переговоры идут с некоторыми футболистами. Продолжаем искать пути усиления. Кто-то из ребят находится на просмотре, кто-то на контрактах. Мы не можем позволить себе большое количество игроков. Слишком короткий период остался до первого тура. Повторюсь, все происходит оперативно, но мы очень стараемся заполучить тех, кого планируем. Уже что-то вырисовывается. Осталось точечно где-то селекцию провести в каких-то позициях и можно будет вкатываться в сезон. Еще мы планируем две игры двумя составами, чтобы ребята получили нагрузку. Хотим всем дать по 90 минут, и затем уже уходим в недельный микроцикл перед «Шинником»,- рассказал наставник сине-голубых.

Кроме того, главный тренер «Ротора» поделился своим мнением о календаре волгоградского коллектива на старте Первой лиги. Кроме того, главный тренер «Ротора» поделился своим мнением о календаре волгоградского коллектива на старте Первой лиги.

- Любая команда, которая себя уважает, играет, прежде всего, от себя. Соперники бывают разные, а мы можем выбрать разный стиль игры — оборонительный или атакующий. Мы видели два варианта календаря, но особой разницы нет. У нас хорошее начало с командами, ставящими задачу на сезон. Это «Торпедо», тульский «Арсенал» и «Шинник». Не вижу в этом никаких проблем. Надо самим готовиться и постараться оттолкнуться от своих возможностей, состава и игры, — прокомментировал Бояринцев. - Любая команда, которая себя уважает, играет, прежде всего, от себя. Соперники бывают разные, а мы можем выбрать разный стиль игры — оборонительный или атакующий. Мы видели два варианта календаря, но особой разницы нет. У нас хорошее начало с командами, ставящими задачу на сезон. Это «Торпедо», тульский «Арсенал» и «Шинник». Не вижу в этом никаких проблем. Надо самим готовиться и постараться оттолкнуться от своих возможностей, состава и игры, — прокомментировал Бояринцев.

Фото: СК «Ротор» / vk.com



