Спорт

«Будем вкатываться в сезон»: Денис Бояринцев оценил готовность «Ротора» к Первой лиге

Спорт 04.07.2024 07:59
0
04.07.2024 07:59


Главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев после победы волгоградцев в товарищеском матче с омским  «Иртышом» со счетом 2:0 накануне, 3 июля, дал интервью клубной пресс-службе клуба, в котором поделился мнением  о контрольной встрече и рассказал о трансферной работе перед стартом нового чемпионата, сообщает V102.RU.
- Команда находится сейчас под нагрузкой, и проявила сегодня характер, я думаю. Самое главное — была мысль на поле. Что-то получалось, что-то нет. Конструктивно первый и второй таймы сыграли достаточно хорошо. Мы пробовали разные сочетания, но обеими половинами я доволен,- заявил специалист.
Также Бояринцев рассказал о текущей трансферной работе «Ротора».
- Это процесс трудоемкий. Переговоры идут с некоторыми футболистами. Продолжаем искать пути усиления. Кто-то из ребят находится на просмотре, кто-то на контрактах. Мы не можем позволить себе большое количество игроков. Слишком короткий период остался  до первого тура. Повторюсь, все происходит оперативно, но мы очень стараемся заполучить тех, кого планируем. Уже что-то вырисовывается. Осталось точечно где-то селекцию провести в каких-то позициях и можно будет вкатываться в сезон. Еще мы планируем две игры двумя составами, чтобы ребята получили нагрузку. Хотим всем дать по 90 минут, и затем уже уходим в недельный микроцикл  перед «Шинником»,- рассказал наставник сине-голубых.
Кроме того, главный тренер «Ротора» поделился своим мнением о календаре волгоградского коллектива на старте Первой лиги.
-  Любая команда, которая себя уважает, играет, прежде всего, от себя. Соперники бывают разные, а мы можем выбрать разный стиль игры — оборонительный или атакующий. Мы видели два варианта календаря, но особой разницы нет. У нас хорошее начало с командами, ставящими задачу на сезон. Это «Торпедо», тульский «Арсенал»  и  «Шинник». Не вижу в этом никаких проблем. Надо самим готовиться и постараться оттолкнуться от своих возможностей, состава и игры, — прокомментировал Бояринцев.  
Фото: СК «Ротор» / vk.com

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
03.07.2024 19:47
Спорт 03.07.2024 19:47
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.07.2024 13:10
Спорт 03.07.2024 13:10
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.07.2024 08:00
Спорт 03.07.2024 08:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.07.2024 20:27
Спорт 02.07.2024 20:27
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.07.2024 18:19
Спорт 02.07.2024 18:19
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.07.2024 13:40
Спорт 02.07.2024 13:40
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.07.2024 12:12
Спорт 02.07.2024 12:12
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.07.2024 07:58
Спорт 02.07.2024 07:58
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.07.2024 21:00
Спорт 01.07.2024 21:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.07.2024 18:24
Спорт 01.07.2024 18:24
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.07.2024 08:30
Спорт 01.07.2024 08:30
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.06.2024 19:23
Спорт 30.06.2024 19:23
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.06.2024 21:13
Спорт 28.06.2024 21:13
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.06.2024 16:31
Спорт 28.06.2024 16:31
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.06.2024 20:48
Спорт 27.06.2024 20:48
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:10
В Саратове из-за взрыва электровелосипеда рухнула стена в домеСмотреть фотографии
11:02
В Волгограде построят новые насосные и очистные станции за 9 млрд рублейСмотреть фотографии
10:23
Валерия Ростовщикова в 4 раз выдвинули на пост волгоградского омбудсменаСмотреть фотографии
09:52
Ещё одному волгоградцу грозит срок за массовую прописку мигрантовСмотреть фотографии
09:48
Пропавшую 24 июня волжанку заметили в микрорайоне ВолгоградаСмотреть фотографии
09:22
Порыв водовода и блэкаут: в Волгоградской области в трех селах устраняют последствия стихииСмотреть фотографии
08:55
Депутат Госдумы Андрей Гимбатов в пятый раз улучшил демографиюСмотреть фотографии
08:35
«По 100 к концу года?»: в Волгограде АИ-98 подорожал за неделю на 55 копеекСмотреть фотографии
07:59
«Будем вкатываться в сезон»: Денис Бояринцев оценил готовность «Ротора» к Первой лигеСмотреть фотографии
07:14
Когда с крышей все в порядке не у тех: в Волгограде криминальная УК окончательно «забила» на жителейСмотреть фотографии
21:39
В Волгограде ищут автослесарей для ремонта 85 иномарок чиновниковСмотреть фотографии
21:08
На угрожавшего энергетикам оружием волгоградца возбудили делоСмотреть фотографии
20:41
Летевший из Турции в Волгоград самолет сел в АстраханиСмотреть фотографии
20:17
В Волгоградской области затопило дорогу после сильного ливня: видеоСмотреть фотографии
19:47
Камлашев и Болотов принесли победу «Ротору» над «Иртышом»Смотреть фотографии
19:20
«Либо сам пей, либо скотину пои»: посёлок Мирный в жару остался без воды в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
18:37
Директор фирмы «отмыл» более 2 млн руб. при расчистке водохранилища под ВолгоградомСмотреть фотографии
18:10
Бочаров заявил зарубежным СМИ о росте экспорта и импортаСмотреть фотографии
17:58
Да это же ноу-хау: салон автобуса №21 в Волгограде остужают с помощью чурбакаСмотреть фотографии
16:59
«Не подходи, а то выстрелю!»: в Волгограде мужчина угрожал оружием энергетикамСмотреть фотографииCмотреть видео
16:24
Следующая станция – Тихий Дон: в Волгоградской области придумали новые названия старым платформамСмотреть фотографии
16:21
В Волгоградской области похоронили 35-летнего добровольца Вячеслава НуштаеваСмотреть фотографии
15:43
Диверсант за поджоги на железной дороге под Волгоградом получил 11,5 годаСмотреть фотографии
15:24
Представители всех регионов страны вошли в совет первичных отделений «Единой России»Смотреть фотографии
15:01
В Волгограде осудили курируемых Украиной наркобарыгСмотреть фотографииCмотреть видео
14:57
Момент наезда иномарки на людей в Волгограде попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:32
В Волжском у ЗАГСа загорелась «ГАЗель». Пламя перекинулось на кабинуСмотреть фотографииCмотреть видео
14:20
МЧС: грозы, град и ураган надвигаются на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
13:50
Уходил от удара: на пр. Ленина иномарка «сложилась» в ДТП со столбомСмотреть фотографии
13:10
Максима Швецова из Беларуси взяли в «Ротор» защитникомСмотреть фотографии
 