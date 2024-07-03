На угрожавшего энергетикам оружием волгоградца возбудили дело

Угрожавший энергетикам ружьем в Дзержинском районе Волгограда житель микрорайона Семь ветров в ближайшем будущем может оказаться в местах не столь отдаленных.

— Дознавателем отдела полиции Дзержинского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Проводится расследование. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения, — прокомментировали V102.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Со слов жителей многоквартирного дома, их сосед после угроз энергетикам, которые пришли к нему принудительно отключать электричество, заперся в своем жилье и не хотел пускать прибывших на место происшествия сотрудников МВД.

— Все-таки полиция смогла его уговорить сдаться по-хорошему. Он добровольно отдал оружие, а затем его забрали в отдел, — поясняют очевидцы.

Известно, что лицензию на хранение и ношение гражданского оружия у агрессивного горожанина аннулировали.

Напомним, в ресурсоснабжающей организации информагентству пояснили, что это не первый визит к волгоградцу с целью ограничения подачи электроэнергии. Каждый раз мужчина самовольно подключался к системе.

Скриншот видео: читатели ИА «Высота 102»