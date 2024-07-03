Спорт

Камлашев и Болотов принесли победу «Ротору» над «Иртышом»

Спорт 03.07.2024 19:47
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03.07.2024 19:47


Волгоградский «Ротор» сегодня, 3 июля, со счетом 2:0 обыграл омский «Иртыш» в товарищеском матче на предсезонных сборах в Подмосковье, сообщает V102.RU.
Для подопечных Дениса Бояринцева сегодняшняя игра стала второй подготовительной встречей  после победы над ульяновской «Волгой» 28 июня — 2:0. Болельщики могли наблюдать за ходом противостояния по текстовой трансляции в клубных соцсетях. В поединке с «Иртышом» с первых минут место в воротах занял Вадим Аверкиев. Также в старте вышли новобранец команды Андрей Семенов и два футболиста на просмотре. Счет был открыт на 22-й минуте. С передачи Дмитрия Прищепы отличился Даниил Камлашев. В концовке тайма Юрий Завезён опасно пробивал из-за штрафной — рядом со штангой. На перерыв соперники так и ушли с минимальным преимуществом волгоградцев.
Во второй половине Никита Чагров сменил Вадима Аверкиева. Также на поле появились новички Максим Швецов в защите, Евгений Болотов в центре поля и Владислав Морозов и Владислав Тюрин в атаке. На 50-й минуте сине-голубые забили еще один гол, автором которого стал Болотов. Незадолго до финального свистка свой шанс оформить первый мяч в новом коллективе имел и Морозов, однако нападающий пробил чуть выше ворот. В итоге «Ротор» довел дело до итоговой победы со счетом 2:0.
Сейчас команда продолжает готовиться к стартующему уже на следующей неделе чемпионату Первой лиги. Стартовый матч волгоградский клуб проведет 14 июля на выезде против ярославского «Шинника».
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото Павла Мирошкина

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