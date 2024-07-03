Камлашев и Болотов принесли победу «Ротору» над «Иртышом»





Волгоградский «Ротор» сегодня, 3 июля, со счетом 2:0 обыграл омский «Иртыш» в товарищеском матче на предсезонных сборах в Подмосковье, сообщает V102.RU. Волгоградский «Ротор» сегодня, 3 июля, со счетом 2:0 обыграл омский «Иртыш» в товарищеском матче на предсезонных сборах в Подмосковье, сообщает V102.RU.

Сейчас команда продолжает готовиться к стартующему уже на следующей неделе чемпионату Первой лиги. Стартовый матч волгоградский клуб проведет 14 июля на выезде против ярославского «Шинника». Сейчас команда продолжает готовиться к стартующему уже на следующей неделе чемпионату Первой лиги. Стартовый матч волгоградский клуб проведет 14 июля на выезде против ярославского «Шинника».

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото Павла Мирошкина



Для подопечных Дениса Бояринцева сегодняшняя игра стала второй подготовительной встречей после победы над ульяновской «Волгой» 28 июня — 2:0. Болельщики могли наблюдать за ходом противостояния по текстовой трансляции в клубных соцсетях. В поединке с «Иртышом» с первых минут место в воротах занял Вадим Аверкиев. Также в старте вышли новобранец команды Андрей Семенов и два футболиста на просмотре. Счет был открыт на 22-й минуте. С передачи Дмитрия Прищепы отличился Даниил Камлашев. В концовке тайма Юрий Завезён опасно пробивал из-за штрафной — рядом со штангой. На перерыв соперники так и ушли с минимальным преимуществом волгоградцев.Во второй половине Никита Чагров сменил Вадима Аверкиева. Также на поле появились новички Максим Швецов в защите, Евгений Болотов в центре поля и Владислав Морозов и Владислав Тюрин в атаке. На 50-й минуте сине-голубые забили еще один гол, автором которого стал Болотов. Незадолго до финального свистка свой шанс оформить первый мяч в новом коллективе имел и Морозов, однако нападающий пробил чуть выше ворот. В итоге «Ротор» довел дело до итоговой победы со счетом 2:0.