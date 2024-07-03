



Прокуратура Волгоградской области направила в суд уголовное дело в отношении директора коммерческой организации, который при реализации проекта «Экология» по расчистке участка водохранилища в рабочем поселке Ерзовка похитил более 2 млн рублей. Теперь за мошенничество в крупном размере мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, руководитель организации умышленно не исполнил обязательства об осуществлении строительного контроля по расчистке водохранилища в поселке Городищенского района. В общей сумме волгоградцу удалось похитить 2 млн 150 тыс. рублей, которые были выделены из бюджета в рамках проекта.

- Проверив материалы уголовного дела, прокуратура Волгоградской области посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения, - пояснили в надзорном ведомстве. - Уголовное дело направлено прокуратурой области для рассмотрения по существу в Центральный районный суд.

Свою вину фигурант дела полностью признал и вернул денежные средства.

Фото: архив V102.RU

Материал подготовлен в рамках проекта «Здоровая экология – привлекательный регион»