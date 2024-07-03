В Волго-Ахтубинской пойме спасли от пересыхания 87 водоемов

Предварительные итоги экологической реабилитации водоемов и строительства плотин в Волго-Ахтубинской пойме подведены в Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в облкомприроды, уже расчищены 87 из 93 запланированных ериков и озер и построены 61 из 74 водопропускных сооружений. Работы в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология» завершатся до конца текущего года.

Так, уже расчищены ерик Масловский, озера Большое Васино и Мелехино, где работы стартовали в 2023 году. Реабилитация этих водоемов поможет не только сохранить необходимое количество влаги даже в меженный период, восстановить утраченное биоразнообразие, но и существенно повысить качество жизни более 3,1 тыс. человек — жителей Клетского сельского поселения Среднеахтубинского района.

В процессе расчистки ериков и озер в общей сложности специалисты подняли почти 100 тыс. м3 донных отложений. Площадь акватории, очищенной от ила мусора, сухостоя, составляет 64 тыс. м2. Для укрепления берегов были высажены 28 тыс. сеянцев районированных пород деревьев. Уже сейчас можно оценить первый эффект. К примеру, в озеро Мехехино, где практически не было влаги, благодаря расчистке протоки, а также ликвидации илового слоя, закрывающего родники, наконец-то в достаточном объеме пришла вода.

Напомним, после проведённого в Волгограде Президентом Владимиром Путиным заседания Президиума Госсовета спасение поймы стало отдельным мероприятием нацпроекта «Экология». Старту работ предшествовало масштабное исследование территории с последующей выработкой системы реабилитационных мер.

Более того, Волгоградская область может войти в новую федеральную программу «Вода России», старт которой запланирован на 2025 год, с губернаторским проектом по строительству комплекса ГТС для дополнительного обводнения Ахтубы и Волго-Ахтубинской поймы независимо от сбросов через Волжскую ГЭС и оздоровления целого ряда водных объектов с возведением новых ВПС. Общая стоимость только самых крупных экологических проектов Волгоградской области на следующие 10 лет составляет 230 млрд руб.

Материал подготовлен в рамках проекта «Здоровая экология – привлекательный регион»