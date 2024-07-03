Волгоградцев поили «паленкой» под видом коктейлей. Силовики накрыли ОПГ бутлегеров

В Волгоградской области пресечена деятельность ОПГ бутлегеров, которые в кустарных условиях смешивали воду и спирт, добавляя красители и ароматизаторы, чтобы потом продавать их под видом слабоалкогольных коктейлей в торговые точки региона, сообщает V102.RU.





— В отношении троих фигурантов следователь следственной части ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 171.3 УК РФ и ч. 6 ст. 171.1 УК РФ. Предварительное расследование продолжается, — прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.





При обысках из цеха изъяли почти две тонны этилового спирта, 472 кеги емкостью 30 литров каждая со спиртосодержащими коктейлями, а также оборудование и ингредиенты для изготовления напитков. По месту жительства фигурантов дела обнаружены черновики, флешки и жесткие диски, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение.





Деятельность ОПГ, участники которой подозреваются в незаконном обороте спиртосодержащей и немаркированной алкогольной продукции, пресечена сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка МВД России.

Видео: МВД России