Расследования

Волгоградцев поили «паленкой» под видом коктейлей. Силовики накрыли ОПГ бутлегеров

Расследования 03.07.2024 10:21
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03.07.2024 10:21


В Волгоградской области пресечена деятельность ОПГ бутлегеров, которые в кустарных условиях смешивали воду и спирт, добавляя красители и ароматизаторы, чтобы потом продавать их под видом слабоалкогольных коктейлей в торговые точки региона, сообщает V102.RU.     



— В отношении троих фигурантов следователь следственной части ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 171.3 УК РФ и ч. 6 ст. 171.1 УК РФ. Предварительное расследование продолжается, — прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк. 


При обысках из цеха изъяли почти две тонны этилового спирта, 472 кеги емкостью 30 литров каждая со спиртосодержащими коктейлями, а также оборудование и ингредиенты для изготовления напитков. По месту жительства фигурантов дела обнаружены черновики, флешки и жесткие диски, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение. 


Деятельность ОПГ, участники которой подозреваются в незаконном обороте спиртосодержащей и немаркированной алкогольной продукции, пресечена сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка МВД России. 

Видео: МВД России  

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