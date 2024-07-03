«Ротор» стал призером 5 номинаций Премии ФНЛ

Спорт 03.07.2024 08:00
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03.07.2024 08:00
Волгоградский «Ротор» стал призером в 5 из 12 номинаций Премии ФНЛ по итогам семинара по маркетингу, коммерции и коммуникациям, который на днях прошел в Москве, сообщает V102.RU.
Соискателями наград оказались команды Первой и Второй лиги за лучшие работы в сфере медиа, маркетинга и коммерции. Из 230 полученных заявок 174 попали в итоговые списки участников. «Ротор» занял вторые места в номинациях «Лучшая программа по работе со зрителями в неигровой день», «Лучший мерчендайзинг», «Лучшая спонсорская активация» и «Лучшая работа клубного ТВ». Также на третьей позиции волгоградский клуб оказался в области «Лучший матчдей».
Представители «Ротора», присутствовавшие на семинаре, были награждены грамотами за призовые места.
Фото СК «Ротор» / VK.com
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