



Сегодня, 27 марта, губернатор Андрей Бочаров в ходе рабочей поездки проинспектировал ход работ благоустройства парка Героев-летчиков в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили в пресс-службе обладминистрации, открытие нового пространства намечено на День защиты детей.





В парке уже сейчас можно заметить новое освещение, установленные камеры видеонаблюдения, автополив, спортивные и детские площадки, памп-трекеры. Специалистам предстоит еще обустроить дорожки, уложить брусчатку, смонтировать освещение, звуковое оповещение и установить малые архитектурные формы.





Также для юных волгоградцев будут смонтированы игровые комплексы, качели и световая арка. На территории парка высадят клены, липы и кустарники. До конца этого года в парке проведут исследование пруда и подготовят проект для его благоустройства.

