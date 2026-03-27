27 марта ВГСПУ, ВолгГТУ, ВолГАУ, ВолгГМУ и ВолГУ заключили соглашение о создании консорциума образовательных организаций высшего образования межуниверситетского кампуса мирового уровня «Волга». Представители вузов поставили подписи под документом на XIX Волгоградского областного образовательного форума «Образование-2026».

- Подписание соглашения о консорциуме станет отправной точкой в создании в Волгоградской области крупного образовательного и научного центра, который объединит вузы, предприятия и передовые технологии. Будущий кампус станет не только местом научных исследований и открытий, но и местом притяжения талантливой молодежи, — сказала на этой церемонии замгубернатора Лариса Савина.

По данным администрации региона, ключевыми направлениями научной работы кампуса станут химия и нефтехимия, медицина, металлургия, машиностроение и агропромышленный комплекс.

Напомним, что масштабная стройка кампуса в ближайшее время начнется на территории набережной Тулака в Советском районе Волгограда. Эту площадку 21 марта посетил губернатор Андрей Бочаров.

На земельном участке в границах набережной Тулака и посёлка Купоросный общей площадью более 23 га планируют построить здания общей площадью более 135 тыс. кв. метров, в том числе студенческие корпуса, научный центр, спортивная инфраструктура, зоны отдыха. Как ожидается, реализован проект будет в течение 10 лет за счёт как бюджетных средств, так и частных инвестиций.

