В Волгограде к концу марта начался ажиотаж на шиномонтажках





На волгоградских шиномонтажках к концу марта начался традиционный ажиотаж. Пока температура воздуха все настойчивее тянется к +15, а местами и к +20, горожане выстраиваются в очередь на «переобувку».

Пережив очередные температурные качели, волгоградские автомобилисты, знающие о возможных проделках погоды, уже без страха достали летнюю резину.

- Весной процесс замены резины проходит более плавно. Водителям не грозит лед или снег, поэтому некоторые ждут более удобного момента, - признает мастер шиномонтажа Андрей. – Кто-то говорит откровенно: до «переобувки» надо съездить на дачу, где еще не везде растаял снег, или добраться до Москвы, где пока значительно холоднее, чем в Волгоградской области.

По оценкам специалистов, самые нетерпеливые водители, переживающие за состояние резины, потянулись в мастерские в середине марта. За несколько теплых дней накануне небольшого снижения температуры сменить резину успели около 15-20% волгоградских водителей.

- Тогда, после первого же потепления, мы советовали своим клиентам не форсировать события и подождать как минимум неделю. Наши прогнозы, основанные на прогнозах синоптиков, сбылись – несколько дней назад температура воздуха опускалась до нуля, - отмечает волгоградец. – Сейчас же горожане окончательно почувствовали, что весна вступила в свои права и без страха попасть в неприятную ситуацию на дороге приехали за услугой.

Фото Павла Мирошкина