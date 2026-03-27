В Волгоградской области в текущем году пособие в размере 77 тысяч 574 рублей выплачивают студенткам по беременности и родам. В Соцфонде уточнили, что такая выплата установлена в регионе на 2026 год. Пособие выплачивается сразу за весь период отпуска.

Зависит размер пособия от продолжительности отпуска по беременности и родам и региона проживания. Рассчитывается сумма на основе прожиточного минимума.

В Волгоградской области выплату по беременности и родам получают студентки очной формы обучения вузов, колледжей, училищ, техникумов, организаций дополнительного профессионального образования и научных организаций. Форма обучения - бюджетная или платная - не важна.

При этом не поясняется, сколько студенток уже воспользовались этой новой мерой поддержки в Волгоградской области.

