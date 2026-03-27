Майские праздники в Волгограде: сколько отдыхаем и выгодно ли брать отпуск Политолог Глушенок задержан силовиками вместе с двумя журналистами в Волгограде СК подтвердил задержание журналистов Кошелева и Серового в Волгограде Оперативниками УФСБ в Волгограде за вымогательство задержаны журналисты Руслан Шарифов может скоропостижно покинуть Волгоградскую облдуму

Похоронил бизнес? Ремонт машины обернулся для волгоградки потерей денег и нервов

«Спокойно в нашей отрасли не было никогда»: волгоградский турагент – о закрытии направлений, росте цен и спросе на отдых

«В СССР такого даже не знали»: почему профвыгорание стало главным «диагнозом» современных людей

 Россиянин согласился за 1,5 млн устроить теракт для ВСУ на военном аэродроме
В Саратовской области местный житель пытался совершить теракт по указу ВС Украины. Как сообщает ИА «СарИнформ», УФСБ вычислило его и задержало.  Уточняется, что в качестве вознаграждения саратовец намеревался получить...
 ЦБ и кабмин планируют сделать карту «Мир» единой для доступа к льготам
Центральный банк и Правительство РФ планируют сделать карту «Мир» единым инструментом доступа ко всем льготам. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина 26 марта на пленарном заседании Госдумы.  – ...
Волгоградские дачные автобусы и маршрутки начнут веерно запускать с 4 апреля: расписание

В Волгоградской области с 4 апреля начнут веерно запускать дачные маршрутки и автобусы. Первыми на линии выйдут межмуниципальные маршрутки, а с 11 апреля автобусные маршруты № 112 в Урюпинске, №117 и №118 в Камышине.

Маршрут № 103Э  Волгоград (ВгТЗ) – Дачи «Пичуга»:

– 4 и 5 апреля, с 11 апреля по 31 мая, с 15 сентября по 4 ноября ежедневно 

  • от остановочного пункта г. Волгоград (ВгТЗ) 7-00, 9-00, 11-00, 14-00, 16-00,
  • от остановочного пункта Дачи "Пичуга" 8-00, 10-00, 12-00, 15-00, 17-00;

– с 1 июня по 14 сентября ежедневно 

  • от остановочного пункта г. Волгоград (ВгТЗ) 7-00, 9-00, 11-00, 14-00, 16-00, 18-00, 
  • от остановочного пункта Дачи "Пичуга" 8-00, 10-00, 12-00, 15-00, 17-00; 19-00

Маршрут № 106 Волгоград (ул. Титова) – СНТ «ЦУМ»

– 4 и 5 апреля, с 11 апреля по 30 апреля, с 1 октября по 4 ноября – среда, выходные и праздничные дни 

  • от остановочного пункта г. Волгоград (ул. Титова) 7-30, 10-30
  • от остановочного пункта СНТ "ЦУМ" 9-00, 16-00;

– с 1 мая по 30 сентября среда, выходные и праздничные дни 

  • от остановочного пункта г. Волгоград (ул. Титова) 7-30, 10-30, 17-00
  • от остановочного пункта СНТ "ЦУМ" 9-00, 16-00, 18-00;

Маршрут № 107 Волгоград (ВгТЗ) – п. Ерзовая балка 

– 4 и 5 апреля, с 11 апреля по 31 мая, с 15 сентября по 4 ноября ежедневно 

  • от остановочного пункта г. Волгоград (ВгТЗ) 6-40, 8-30, 10-20, 14-20, 16-40,
  • от остановочного пункта п. Ерзовая балка 7-30, 9-20, 11-10, 15-10, 17-30;

– с 1 июня по 14 сентября ежедневно 

  • от остановочного пункта Волгоград (ВгТЗ) 6-40, 8-30, 10-20, 14-20, 16-40, 18-50
  • от остановочного пункта п. Ерзовая балка 7-30, 9-20, 11-10, 15-10, 17-30; 19-40

Маршрут № 107Э "г. Волгоград (ЖДВ) – п. Ерзовая Балка"

– 4 и 5 апреля, с 11 апреля по 30 апреля, с 15 сентября по 4 ноября –  среда, выходные и праздничные дни  

  • от остановочного пункта г. Волгоград (ЖДВ) 7-00, 9-30, 14-30
  • от остановочного пункта п. Ерзовая Балка 8-15, 10-45, 15-50;

– с 1 мая по 14 сентября среда, выходные и праздничные дни  

  • от остановочного пункта г. Волгоград (ЖДВ) 7-00, 9-30, 14-30, 17-10
  • от остановочного пункта п. Ерзовая Балка 8-15, 10-45, 15-50, 18-30;

Маршрут № 109Э Волгоград (ВгТЗ) – Дачи «Приморье»

– 4 и 5 апреля, с 11 апреля по 30 сентября 

–  понедельник, вторник, четверг, пятница 

  • от остановочного пункта г. Волгоград (ВгТЗ) 6-50, 7-10, 7-30, 8-10, 8-30, 8-50, 9-30, 9-50, 10-10, 13-45, 14-05, 14-25, 15-05, 15-25, 15-45, 16-30, 16-50, 17-10, 17-50, 18-10,18-30
  • от остановочного пункта Дачи "Приморье" 7-30, 7-50, 8-10, 8-50, 9-10, 9-30, 10-10, 10-30, 10-50, 14-25, 14-45, 15-05, 15-45, 16-05, 16-25, 17-10, 17-30, 17-50, 18-30, 18-50, 19-10.

– среда, выходные и праздничные дни 

  • от остановочного пункта г. Волгоград (ВгТЗ) 6-30, 6-50, 7-10, 7-30, 7-50, 8-10, 8-30, 8-50, 9-10, 9-30, 9-50, 10-10, 13-25, 13-45, 14-05, 14-25, 14-45, 15-05, 15-25, 15-45, 16-10, 16-30, 16-50, 17-10, 17-30, 17-50, 18-10,18-30
  • от остановочного пункта Дачи "Приморье" 7-10, 7-30, 7-50, 7-50, 8-30, 8-50, 9-10, 9-30, 9-50, 10-10, 10-30, 10-50, 14-05, 14-25, 14-45, 15-05, 15-25, 15-45, 16-05, 16-25, 16-50, 17-10, 17-30, 17-50, 18-10, 18-30, 18-50, 19-10;

– с 1 октября по 4 ноября

– понедельник, вторник, четверг, пятница 

  • от остановочного пункта г. Волгоград (ВгТЗ) 6-50, 7-10, 7-30, 8-10, 8-30, 8-50, 9-30, 9-50, 10-10, 11-45, 12-05, 12-25, 13-05, 13-25, 13-45, 14-30, 14-50, 15-10, 15-50, 16-10,16-30
  • от остановочного пункта Дачи "Приморье" 7-30, 7-50, 8-10, 8-50, 9-10, 9-30, 10-10, 10-30, 10-50, 12-25, 12-45, 13-05, 13-45, 14-05, 14-25, 15-10, 15-30, 15-50, 16-30, 16-50, 17-10.

– среда, выходные и праздничные дни 

  • от остановочного пункта г. Волгоград (ВгТЗ) 6-30, 6-50, 7-10, 7-30, 7-50, 8-10, 8-30, 8-50, 9-10, 9-30, 9-50, 10-10, 11-25, 11-45, 12-05, 12-25, 12-45, 13-05, 13-25, 13-45, 14-10, 14-30, 14-50, 15-10, 15-30, 15-50, 16-10,16-30
  • от остановочного пункта Дачи "Приморье" 7-10, 7-30, 7-50, 7-50, 8-30, 8-50, 9-10, 9-30, 9-50, 10-10, 10-30, 10-50, 12-05, 12-25, 12-45, 13-05, 13-25, 13-45, 14-05, 14-25, 14-50, 15-10, 15-30, 15-50, 16-10, 16-30, 16-50, 17-10;

Маршрут № 122А Волгоград (ул. Землячки) – Дачи «Пичуга»

– 4 и 5 апреля, с 11 апреля по 30 апреля, с 15 сентября по 4 ноября – среда, выходные и праздничные дни 

  • от остановочного пункта г. Волгоград (ул. Землячки) 6-30, 9-20, 15-00,
  • от остановочного пункта Дачи "Пичуга" 7-55, 10-45, 16-30;

– с 1 мая по 14 сентября – среда, выходные и праздничные дни 

  • от остановочного пункта г. Волгоград (ул. Землячки) 6-30, 9-20, 14-00, 16-50
  • от остановочного пункта Дачи "Пичуга" 7-55, 10-45, 15-25, 18-15;

Маршрут № 122Э Волгоград (ЖДВ) – Дачи «Центральные»

– 4 и 5 апреля, с 11 апреля по 30 апреля – среда, выходные и праздничные дни 

  • от остановочного пункта г. Волгоград (ЖДВ) 7-00,
  • от остановочного пункта г. Волгоград (ВгТЗ) 7-30, 9-30, 14-30, 16-30,
  • от остановочного пункта Дачи "Центральные" 8-30, 10-30, 15-30, 18-00;

– с 1 мая по 30 сентября – среда, выходные и праздничные дни 

  • от остановочного пункта г. Волгоград (ЖДВ) 7-00,
  • от остановочного пункта г. Волгоград (ВгТЗ) 7-30, 9-30, 14-30, 16-30,
  • от остановочного пункта Дачи "Центральные" 8-30, 10-30, 15-30, 18-00;

– вторник, пятница 

  • от остановочного пункта г. Волгоград (ВгТЗ) 7-30, 9-30, 14-30, 16-30,
  • от остановочного пункта Дачи "Центральные" 8-30, 10-30, 15-30, 18-00;

– с 1 октября по 4 ноября – среда, выходные и праздничные дни 

  • от остановочного пункта г. Волгоград (ЖДВ) 7-00,
  • от остановочного пункта г. Волгоград (ВгТЗ) 7-30, 9-30, 13-30, 15-30,
  • от остановочного пункта Дачи "Центральные" 8-30, 10-30, 14-30, 17-00;

Маршрут № 129 Волгоград (ул. Хорошева) – п. «Дубовая балка»

– 4 и 5 апреля, с 11 апреля по 30 апреля – среда, выходные и праздничные дни 

  • от остановочного пункта г. Волгоград (ул. Хорошева) 8-00, 9-00, 15-00, 16-00, 17-00, 18-00,
  • от остановочного пункта п. Дубовая балка 8-30, 9-30, 15-30, 16-30, 17-30, 18-30,

– с 1 мая по 14 сентября – среда, выходные и праздничные дни 

  • от остановочного пункта г. Волгоград (ул. Хорошева) 7-00, 8-00, 9-00, 10-00, 15-00, 16-00, 17-00, 18-00, 19-00, 20-00
  • от остановочного пункта п. Дубовая балка 7-30, 8-30, 9-30, 10-30, 15-30, 16-30, 17-30, 18-30, 19-30, 20-30;

– пятница 

  • от остановочного пункта г. Волгоград (ул. Хорошева) 8-00, 9-00, 15-00, 16-00, 17-00, 18-00,
  • от остановочного пункта п. Дубовая балка 8-30, 9-30, 15-30, 16-30, 17-30, 18-30;

– с 15 сентября по 4 ноября – среда, выходные и праздничные дни  

  • от остановочного пункта г. Волгоград (ул. Хорошева) 8-00, 9-00, 14-00, 15-00, 16-00, 17-00,
  • от остановочного пункта п. Дубовая балка 8-30, 9-30, 14-30, 15-30, 16-30, 17-30.

Маршрут № 131Э Волгоград (ул. Землячки) – Дачи «Моторостроитель»

– 4 и 5 апреля, с 11 апреля по 31 мая

  • отправления от остановочного пункта г. Волгоград (ул. Землячки)

– выходные и праздничные дни 7-45, 9-15, 10-45, 14-45, 16-15, 17-45

– среда 8-00, 9-30, 16-00, 17-30 пятница 15-30, 17-00, 18-40

  • от остановочного пункта Дачи «Моторостроитель»

– выходные и праздничные дни 8-30, 10-00, 11-30, 15-30, 17-00, 18-30

– среда 8-45, 10-15, 16-45, 18-15 пятница 16-15, 17-45, 19-25;

– с 1 июня по 14 сентября

  • отправления от остановочного пункта г. Волгоград (ул. Землячки)

– выходные и праздничные дни 6-15, 7-45, 9-15, 10-45, 14-45, 16-15, 17-45, 19-15

– среда 6-30, 8-00, 9-30, 16-00, 17-30, 19-00 пятница 15-30, 17-00, 18-40

  • от остановочного пункта Дачи "Моторостроитель"

– выходные и праздничные дни 7-00, 8-30, 10-00, 11-30, 15-30, 17-00, 18-30, 20-00

– среда 7-15, 8-45, 10-15, 16-45, 18-15, 19-45 пятница 16-15, 17-45, 19-25;

– с 15 сентября по 4 ноября

  • отправления от остановочного пункта г. Волгоград (ул. Землячки)

– выходные и праздничные дни 7-45, 9-15, 10-45, 13-45, 15-15, 16-45

– среда 8-00, 9-30, 15-00, 16-30 пятница 13-30, 15-00, 16-40

  • от остановочного пункта Дачи "Моторостроитель"

– выходные и праздничные дни 8-30, 10-00, 11-30, 14-30, 16-00, 17-30

– среда 8-45, 10-15, 15-45, 17-15 пятница 14-15, 15-45, 17-25;

Маршрут № 132 Волгоград (ул. Гроссмана) – Дачи  «ДОК»

– 4 и 5 апреля, с 11 апреля по 30 апреля, с 15 сентября по 4 ноября – вторник, среда, пятница, выходные и праздничные дни 

  • от остановочного пункта Волгоград (ул. Гроссмана) 8-00, 9-10, 10-20, 15-30, 16-40
  • от остановочного пункта Дачи "ДОК" 8-35, 9-45, 10-55, 16-05, 17-15;

– с 1 мая по 14 сентября – вторник, среда, пятница, выходные и праздничные дни   

  • от остановочного пункта Волгоград (ул. Гроссмана) 8-00, 9-10, 10-20, 15-30, 16-40, 17-50
  • от остановочного пункта Дачи "ДОК" 8-35, 9-45, 10-55, 16-05, 17-15, 18-25;

Более подробная информация по телефону диспетчерской ПАТП-2, филиал АО "Волгоградавтотранс" 96-86-20.

Маршрут № 104Д Волгоград (ВСПКЗ) – СНТ «Волгодон»

– 4 и 5 апреля, с 11 апреля по 4 ноября ежедневно 

  • от остановочного пункта Волгоград (ВСПКЗ) 04-45, 05-25, 06-05, 06-45, 07-30, 08-25, 09-25, 10-25, 11-25, 12-25, 13-25, 14-25, 15-25, 16-05, 16-45, 17-30, 18-10, 18-50, 19-40, 20-40; 
  • от остановочного пункта СНТ «Волгодон» 06-00, 06-40, 07-20, 08-00, 08-45, 09-40, 10-40, 11-40, 12-40, 13-40, 14-40, 15-40, 16-40, 17-20, 18-00, 18-45, 19-25, 20-05, 20-55, 21-55;

Маршрут № 116Д Волгоград (Кинотеатр "Юбилейный") – дачи «Райгород»

– 4 и 5 апреля, с 11 апреля по 4 ноября – вторник, среда, пятница, выходные и праздничные дни 

  • от остановочного пункта Волгоград (Кинотеатр "Юбилейный") 6-35, 12-20, 16-30 
  • от остановочного пункта дачи Райгород 7-48, 13-33, 17-43;

Маршрут № 125 Волгоград (ул. Марийская) – Дачи «ВНП-2»

– 4 и 5 апреля, с 11 апреля по 30 апреля, с 1 октября по 4 ноября – вторник, среда, пятница, выходные и праздничные дни 

  • от остановочного пункта Волгоград (ул. Марийская) 6-50,7-33, 8-16, 8-59, 9-42, 10-25, 15-00, 15-50, 16-40 
  • от остановочного пункта Дачи "ВНП-2" 7-13, 7-56, 8-39, 9-22, 10-05, 10-48, 15-29, 16-19, 17-09 
– с 1 мая по 30 сентября – вторник, среда, пятница, выходные и праздничные дни 
  • от остановочного пункта г. Волгоград (ул. Марийская) 6-50, 7-33, 8-16, 8-59, 9-42, 15-00, 15-50, 16-40, 17-30, 18-20 
  • от остановочного пункта Дачи "ВНП-2" 7-13, 7-56, 8-39, 9-22, 10-05, 15-29, 16-19, 17-09, 17-59, 18-43;

Маршрут № 125Д Волгоград (ВДСК) – Дачи «Мечта»

– 4 и 5 апреля, с 11 апреля по 30 апреля, с 1 октября по 4 ноября – вторник, среда, пятница, выходные и праздничные дни 

  • от остановочного пункта г. Волгоград (ВДСК) 7-00, 8-00, 9-00, 10-00, 12-00, 14-00, 15-00, 16-00, 17-00 
  • от остановочного пункта Дачи "Мечта 7-30, 8-30, 9-30, 10-30, 12-30, 14-30, 15-30, 16-30, 17-30; 
– с 1 мая по 30 сентября – вторник, среда, пятница, выходные и праздничные дни
  • от остановочного пункта г. Волгоград (ВДСК) 7-00, 8-00, 9-00, 10-00, 12-00, 15-00, 16-00, 17-00, 18-00, 19-00 
  • от остановочного пункта Дачи "Мечта 7-30, 8-30, 9-30, 10-30, 12-30, 15-30, 16-30, 17-30, 18-30, 19-30;

Маршрут № 127 Волгоград (Кинотеатр "Юбилейный") – Дачи «Химик-2»

– 4 и 5 апреля, с 11 апреля по 30 сентября – вторник, среда, пятница, выходные и праздничные дни 

  • от остановочного пункта г. Волгоград (Кинотеатр "Юбилейный") 06-30, 08-00, 09-40, 11-00, 13-30, 15-15, 17-00, 18-35; 
  • от остановочного пункта "Дачи Химик-2" 7-15, 8-45, 10-25, 11-45, 14-15, 16-00, 17-45, 19-20;

– 1 октября по 4 ноября – вторник, среда, пятница, выходные и праздничные дни 

  • от остановочного пункта г. Волгоград (Кинотеатр "Юбилейный") 06-30, 08-00, 09-40, 11-00, 11-30, 13-15, 15-00, 16-35; 
  • от остановочного пункта "Дачи Химик-2" 7-15, 8-45, 10-25, 11-45, 12-15, 14-00, 15-45, 17-20;

Маршрут № 139Э Волгоград (ул. Руднева) – Дачи «Волжаночка»

– 4 и 5 апреля, с 11 апреля по 30 сентября – среда, пятница, выходные и праздничные дни 

  • от остановочного пункта г. Волгоград (ул. Руднева) 7-00, 
  • от остановочного пункта Дачи "Волжаночка" 18-00.

– с 1 октября по 4 ноября – среда, пятница, выходные и праздничные дни 

  • от остановочного пункта г. Волгоград (ул. Руднева) 7-00, 
  • от остановочного пункта Дачи "Волжаночка" 17-00.

Более подробная информация по телефону диспетчерской Автоколонны 1208, филиал АО "Волгоградавтотранс" 96-85-07.

Маршрут № 109 Волжский (32 микрорайон) – СО «Степное-2»

–  с 4 апреля по средам, выходным и праздничным дням 

  • от остановочного пункта г. Волжский (32 микрорайон) в 7-00 и в 17-00, 
  • от остановочного пункта СО "Степное-2" в 08-10 и в 18-15;

Маршрут № 133 Волжский (пл. Ленина) – СНТ «Шинник» 

– с 4 апреля по средам, выходным и праздничным дням 

  • от остановочного пункта г. Волжский (пл. Ленина) в 08-00 и в 16-55, 
  • от остановочного пункта СНТ "Шинник" в 09-15 и в 18-15;

Маршрут № 141 Волжский (Трансагентство) – СО «Автомобилист» 

– с 4 апреля по средам, выходным и праздничным дням  

  • от остановочного пункта г. Волжский (Трансагентство) в 08-40, 
  • от остановочного пункта СО "Автомобилист" в 10-00 и в 18-00.

Более подробная информация по телефону диспетчерской АО "Волжская автомобильная колонна № 1732" 8 (8443) 27-34-61, 8 (8443) 27-34-65.

Маршрут № 117 Камышин (ЖДВ) – х. Карпунино

– 11 и 12 апреля, с 18 апреля по 30 апреля, с 1 по 13 октября – ежедневно 

  •  от остановочного пункта г. Камышин (ЖДВ) 7-00, 8-00, 9-00, 10-00, 11-00, 15-00, 16-00 
  • от остановочного пункта х. Карпунино 7-30, 8-30, 9-30, 10-30, 11-30, 15-30, 16-30;

– с 1 по 31 мая, с 15 августа по 30 сентября – ежедневно 

  • от остановочного пункта г. Камышин (ЖДВ) 7-00, 8-00, 9-00, 10-00, 15-00, 16-00, 17-00 
  • от остановочного пункта х. Карпунино 7-30, 8-30, 9-30, 10-30, 15-30, 16-30, 17-30;

– с 1 июня по 14 августа – ежедневно 

  • от остановочного пункта г. Камышин (ЖДВ) 7-00, 8-00, 9-00, 10-00, 11-00, 15-00, 16-00, 17-00, 18-00 
  • от остановочного пункта х. Карпунино 7-30, 8-30, 9-30, 10-30, 11-30, 15-30, 16-30, 17-30, 18-30;

– с 14 октября по 4 ноября среда, суббота, воскресенье 

  • от остановочного пункта г. Камышин (ЖДВ) 7-00, 8-00, 9-00, 10-00, 11-00, 15-00, 16-00
  • от остановочного пункта х. Карпунино 7-30, 8-30, 9-30, 10-30, 11-30, 15-30, 16-30;

Маршрут № 118 Камышин (ост. Молодежная) – Дачи «ХБК»

– 11 и 12 апреля, с 18 апреля по 30 апреля, с 1 по 13 октября – ежедневно 

  • от остановочного пункта г. Камышин (ост. Молодежная) 7-00, 8-20, 9-40, 11-00, 15-00, 16-20 
  • от остановочного пункта Дачи "ХБК" 7-40, 9-00, 10-20, 11-40, 15-40, 17-00.

– с 1 по 31 мая, с 15 августа по 30 сентября – ежедневно 

  • от остановочного пункта г. Камышин (ост. Молодежная) 7-00, 8-20, 9-40, 11-00, 15-00, 16-20, 17-40 
  • от остановочного пункта Дачи "ХБК" 7-40, 9-00, 10-20, 11-40, 15-40, 17-00, 18-20.

– с 1 июня по 14 августа ежедневно 

  • от остановочного пункта г. Камышин (ост. Молодежная) 7-00, 8-20, 9-40, 11-00, 15-00, 16-20, 17-40, 19-00 
  • от остановочного пункта Дачи "ХБК" 7-40, 9-00, 10-20, 11-40, 15-40, 17-00, 18-20, 19-40.

– с 14 октября по 4 ноября – среда, суббота, воскресенье 

  • от остановочного пункта г. Камышин (ост. Молодежная) 7-00, 8-20, 9-40, 11-00, 15-00, 16-20 
  • от остановочного пункта Дачи "ХБК" 7-40, 9-00, 10-20, 11-40, 15-40, 17-00.

Более подробная информация по телефону диспетчерской Автоколонны № 1733 "Камышинская", филиал АО "Волгоградавтотранс" 8 (84457) 4-19-67

Маршрут № 112  Урюпинск (АС) – Дачи (Урюпинский район)

– 11 и 12 апреля, с 18 апреля по 30 апреля, с 1 октября по 4 ноября – ежедневно 

  • от остановочного пункта г. Урюпинск (АС) 7-00, 8-30, 10-00, 14-00, 16-00 
  • от остановочного пункта Дачи (Урюпинский район) 7-45, 9-15, 10-45, 14-45, 16-45.

– с 1 мая по 30 сентября – ежедневно 

  • от остановочного пункта г. Урюпинск (АС) 7-00, 8-30, 10-00, 14-00, 16-00, 17-30, 19-00 
  • от остановочного пункта Дачи (Урюпинский район) 7-45, 9-15, 10-45, 14-45, 16-45, 18-15, 19-45.

Более подробная информация по телефону диспетчерской ПАТП Урюпинское, филиал АО "Волгоградавтотранс" 8 (84442) 3-09-29.

