



В Волгограде продолжаются обсуждения народного памятника участникам СВО. На уходящей неделе его проект представили волгоградским педагогам, студентам и школьникам, а также их родителям.

О будущем мемориала, который планируют установить у подножия Мамаева кургана, говорили на форуме «Образование – 2026». На встречах с педагогами председатель областного комитета образования Лариса Савина подчеркнула, что в разработке проекта участвовали в том числе волгоградские школьники и студенты.

Свое мнение о монументе, посвященном участникам специальной военной операции, сегодня высказывают и сами военные. Подключаясь к общественным обсуждениям, они просят привозить детей на Мамаев курган, ставший местом силы и единения для воинов разных поколений.

- Не так давно мне позвонили из госпиталя, где проходят лечение действующие участники специальной военной операции. И попросили не о помощи в приобретении лекарств или вещей. Они попросили оказать содействие в организации посещения ребятами Мамаева кургана, - пишет депутат Волгоградской облдумы Алексей Логинов. – И для меня это – еще одно подтверждение того, что дух наших героев жив, а связь поколений не прерывается.

Неделю назад на встрече с руководителями политических партий и представителями общественных организаций Андрей Бочаров представил проект народного мемориала. Партийных руководителей призвали включиться в работу по его созданию.

Позже стало известно о начале сбора средств на строительства памятника героям СВО. По инициативе губернатора в регионе открыли специальный счет, на который с помощью QR-кода каждый желающий может перечислить любую сумму. Одним из первых взнос на мемориал сделал сам Андрей Бочаров.

Будущую скульптурную композицию, посвященную подвигу участников спецоперации, разработали художники легендарной студии имени Грекова. Памятник будет около 7 метров в высоту, порядка 14 метров в длину и более 8 метров – в глубину. Отмечается, что мемориальный комплекс составят из трех основных частей — это сам памятник подвигу героев СВО, музей, а также композиция, посвященная особому вкладу города-героя Сталинграда, муниципальных образований, жителей Сталинградской области в Сталинградскую победу.

