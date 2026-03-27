Майские праздники в Волгограде: сколько отдыхаем и выгодно ли брать отпуск Политолог Глушенок задержан силовиками вместе с двумя журналистами в Волгограде СК подтвердил задержание журналистов Кошелева и Серового в Волгограде Оперативниками УФСБ в Волгограде за вымогательство задержаны журналисты Руслан Шарифов может скоропостижно покинуть Волгоградскую облдуму

Похоронил бизнес? Ремонт машины обернулся для волгоградки потерей денег и нервов

«Спокойно в нашей отрасли не было никогда»: волгоградский турагент – о закрытии направлений, росте цен и спросе на отдых

«В СССР такого даже не знали»: почему профвыгорание стало главным «диагнозом» современных людей

 Россиянин согласился за 1,5 млн устроить теракт для ВСУ на военном аэродроме
В Саратовской области местный житель пытался совершить теракт по указу ВС Украины. Как сообщает ИА «СарИнформ», УФСБ вычислило его и задержало.  Уточняется, что в качестве вознаграждения саратовец намеревался получить...
 ЦБ и кабмин планируют сделать карту «Мир» единой для доступа к льготам
Центральный банк и Правительство РФ планируют сделать карту «Мир» единым инструментом доступа ко всем льготам. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина 26 марта на пленарном заседании Госдумы.  – ...
Волгоградцы схлестнулись в споре из-за «дорогого» статуса объектов культнаследия

В Волгограде общественники уже несколько дней обсуждают слишком «дорогой» статус объектов культурного наследия (ОКН). Одним он дорог с моральной точки зрения, другие смотрят на исторические объекты более прагматично. Поводом же для дискуссий послужило благоустройство, развернувшееся в центре города на площади перед железнодорожным вокзалом. А точнее – тревожный пост известного защитника объектов культурного наследия Валерия Котельникова. 

Беспокойство общественного деятеля вызвало отсутствие на сайте Облкультнаследия документации, разрешающей работу тяжелой техники возле вокзала, который, как напоминает автор, является объектом культнаследия: 

– Будучи на днях на железнодорожном вокзале станции «Волгоград-1», являющимся объектом культурного наследия регионального значения, обратил внимание на то, что на Привокзальной площади - территории, сопредельной с территорией ОКН «Железнодорожный вокзал станции Волгоград-I», ведутся работы с применением тяжелой строительной техники. Согласно ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 15.10.2025) "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, прошедших государственную историко-культурную экспертизу и согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия. 

– Отсутствие официальных публикаций на сайте Облкультнаследия актов государственной историко-культурную экспертизы Раздела обеспечения сохранности объектов культурного наследия в рамках проектной документации проводимых на данной территории работ позволяет сделать вывод о том, что Раздел обеспечения сохранности объектов культурного наследия в проектной документации отсутствует, а проводимые работы не проходили процедуру согласования с госорганом по охране объектов культурного наследия, – объяснил популярно Валерий Котельников. 

Вскоре сотрудники упомянутого комитета исправились и опубликовали отсутствующую документацию на сайте. Из нее стало понятно, что все работу возле волгоградского ж/д вокзала согласованы и не могут навредить историческому сооружению. 

Казалось бы, на этом история должна была завершиться, но все-таки она получила продолжение. На этот раз со своим мнением выступил член Общественной палаты Волгоградской области Сергей Жуков:

– Ни какой угрозы зданию вокзала и другим ОКН, расположенных рядом, от вибрации работающей на благоустройстве тяжелой техникой нет. Как я уже неоднократно говорил, наши «охранители» ратуют не за развитие городов и чтобы ОКН служили людям, а за бумажки, справки и прочие дорогостоящие экспертизы с проектами. Именно поэтому тысячи ОКН по всей стране находятся у удручающем состоянии, без всякой перспективы быть приведенными в надлежащее состояние. Ведь миллиарды рублей которые тратятся на согласовательные документы могли бы пойти на реальную реставрацию и сохранение ОКН, которые таковыми являются.

По его мнению, сложные процедуры согласования не только тормозят преображение города, но и «высасывают» немалые деньги. Которые, считает Жуков, можно было бы пустить во благо. 

– Неоднократно, на разных площадках, в том числе в Общественной палате я поднимал вопрос о проблематике и бюрократизации законодательства в сфере ОКН. Говорил о необходимости корректировки реестра ОКН и исключения из него объектов не представляющих какую-либо культурную, архитектурную и историческую ценность. Предлагал внести изменения в законодательство по упрощению процедур ремонта и реставрации памятников старых зданий. Но уважаемый Валерий Котельников однозначно против... Я бы еще одно предложение выдвинул: возложить оплату экспертиз на общественные организации в сфере ОКН и тем самым снизить нагрузку на бюджет. Вот и посмотрим как они выкручиваться будут, получив миллиардные счета. Радеть за чужой счет всегда приятнее, чем за свои кровные.

