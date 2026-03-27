



В Киришах стартовал четвертьфинальный этап Кубка России по водному поло среди женских команд. В первом матче турнира «Буревестник» из Нижнего Новгорода, лидер Евразийской ватерпольной лиги, уверенно расправился с волгоградским «Спартаком» — итоговый счёт 22:5.

Матч получился асимметричным: если первый период ещё давал надежду болельщикам красно-белых (3:2 в пользу «Буревестника»), то уже во втором нижегородки резко нарастили темп и оторвались — 6:1. В третьем и четвёртом периодах преимущество «Буревестника» только укрепилось: 7:1 и 6:1 соответственно.

«Спартак‑Волгоград», несмотря на старания отдельных игроков, не смог противостоять слаженным действиям нижегородского коллектива. Проблемы в обороне, особенно при игре в меньшинстве, и низкая реализация моментов у чужих ворот не позволили волгоградкам навязать борьбу.