Под Волгоградом из-за гуманизации закрыли колонию строгого режима №24





В Камышине Волгоградской области началась ликвидация исправительной колонии строгого режима №24. По информации регионального УФСИН России, происходящее связано с гуманизацией наказания и снижением востребованности подобных исправительных учреждений.

- Общее количество осуждённых сократилось в Волгоградской области в связи с курсом на гуманизацию законодательства и правоприменительной практики, введением Федерального закона от 6 февраля 2023 г. N 10-ФЗ "О пробации в Российской Федерации", а также в связи с увеличением доли осуждённых, отбывающих наказания, не связанные с лишением свободы, - подчеркнули в пресс-службе УФСИН России по Волгоградской области.

Недвижимое имущество, входящее в состав колонии, будет передано в соседнюю ИК №5, а отбывавшие здесь наказание уже переведены в учреждения по месту жительства.

- Данная процедура осуществляется в соответствии с действующим законодательством и направлена на соблюдение прав осуждённых, а также на оптимизацию работы учреждений уголовно-исполнительной системы. Передача осуждённых по месту регистрации способствует более эффективному социальному контролю и облегчает последующую реабилитацию и интеграцию в общество после освобождения, - добавили в управлении.

Отметим, в УФСИН России подчеркнули, что перевод осуждённых проводился в установленном порядке с соблюдением необходимых юридических процедур и гарантий безопасности.

