Бешеный пёс посадил на карантин хутор в Волгоградской области

Ограничительные мероприятия введены в хуторе Мазинский Нехаевского района Волгоградской области из-за вспышки бешенства. Это смертельное вирусное заболевание обнаружено у собаки, которая жила во дворе частного домовладения на улице Центральная.

В комитете ветеринарии Волгоградской области отметили, что специалисты предпринимают все необходимые меры для ликвидации очага заболевания в жилом массиве, где обнаружено больное животное.

Бешенство – неизлечимое смертельное вирусное заболевание для животных и людей. Если оно уже имеет клинические проявления, то вероятность летального исхода составляет 100%. Поэтому предотвратить это можно только с помощью вакцинации, которая заставит организм вырабатывать специфический антиген к инфекции. Обращаться за такой помощью нужно сразу после укуса или контакта с диким и зараженным животным.

