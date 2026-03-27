Волгоградцы устраивают аншлаги на концертах звезд 90-х





Артисты, песни которых взрывали хит-парады 80-х и 90-х и звучали едва ли не в каждой квартире, сегодня вновь на пике популярности. Билеты на концерты музыкантов, получивших вторую сценическую молодость, покупают не только люди среднего возраста, но и молодежь, ностальгирующая по прошлому, которое они не застали.

Благодаря социальным сетям «второе дыхание» открылось у песен Татьяны Булановой. Отправившись по городам России с серией сольных концертов, в Волгограде исполнительница хитов про «Ясный свет» и «Ненаглядного» ждет аншлага. На выступление в «ЭкспоЦентре», которое состоится уже завтра, остались лишь несколько самых дорогих билетов.

На фоне ностальгических трендов в современную концертную программу вписались и музыканты группы «Лесоповал». Называя артистов «легендами русского шансона», организаторы концерта в «Доме офицеров» предлагают горожанам вспомнить песни, которые многие горожане в свое время буквально затирали до дыр.

Своей популярности в наши дни не растеряла и группа, покорившая молодежь 90-х. Более того, концерты «РукиВверх» становятся все более молодыми. Несмотря на то, что выступления Сергея Жукова пройдет на стадионе «Волгоград Арена» только 4 июля, как минимум половина билетов уже обрела своих владельцев.

О том, что ностальгия по ушедшим эпохам становится одним из популярнейших трендов последних лет, корреспонденты ИА «Высота 102» говорили уже не раз. На фоне цифровизации волгоградцы все чаще заводят проигрыватели для пластинок и покупают цифровые фотоаппараты, устраивают тематические вечеринки в стиле 90-х и выстраиваются в очередь на концерты звезд, чьи песни выстрелили пару десятилетий назад.

