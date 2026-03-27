В Волгограде наказали 11 участников дебоша в автобусе №2





В Волгограде правоохранители отчитались о работе с подростками, устроившими дебош в автобусе №2. Участники были привлечены к административной ответственности.

- Проверкой установлено, что в тот день на остановке находилась компания, состоявшая из 11 молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет. К ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», привлечены 1 совершеннолетний и 4 несовершеннолетних, - сообщили силовики.

Ещё одна четвёрка «героев», чей возраст не позволяет их полноценно привлечь к ответственности, на этот раз отделалась испугом. Вместо них наказание назначено родителям. В их отношении составлены протоколы по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ. В адрес ещё одного участника и его родителей вынесено предостережение.

Напомним, вечером 14 марта группа подростков забежала в автобус на остановке общественного транспорта «Ворошиловский торговый центр» и начала вести себя неадекватно. После замечания водителя хулиганы начали его оскорблять, вылазить в форточки, бить кулаками по стёклам. По сообщениям очевидцев, в дебоше участвовали несколько десятков волгоградцев.