Волгоградцам предлагают помощь «второй руки». Что это и зачем нужно?





В дни, когда любой телефонный звонок с неизвестного номера может обернуться потерей крупной суммы, волгоградцы стараются найти эффективный «замок» для своих средств. С недавних пор все большую популярность набирает сервис «второй руки», когда решение о переводе денег пользователь банка принимает не в одиночку. Кого горожане смогут сделать своим финансовым помощником? Как подключить актуальную услугу? И грозят ли последствия «второй руке», если он по ошибке подтвердит перевод средств мошенникам? На эти и другие вопросы корреспондентам ИА «Высота 102» ответил управляющий волгоградским отделением Южного главного управления Банка России Роман Рахматулин.

Что такое «вторая рука»? Для чего она нужна?

Сервис «второй руки» - механизм, который позволяет защитить от мошенников самых уязвимых горожан, в первую очередь, пожилых людей и подростков. Его суть заключается в том, что вы, как клиент банка, можете назначить себе помощника, который получит право подтверждать или отклонять отдельные банковские операции: переводы, платежи и снятие наличных. В соглашении с банком вы сами выбираете, какие виды транзакций будут требовать подтверждения, а также какие счета будет охватывать сервис.

Конечно, помощник не сможет видеть баланс вашего счёта (если это не предусмотрено настройками уведомления) и распоряжаться деньгами, а также не получит доступ к кредитам или истории операций. Он может лишь реагировать на поступающие от вас запросы.

Кто может стать моей «второй рукой»?

«Второй рукой» может стать любой человек, которому вы доверяете: родственник, друг или знакомый. При этом вовсе не обязательно, чтобы помощник был членом вашей семьи. Единственное ограничение: «второй рукой» нельзя назначить человека, который когда-либо был причастен к экстремистской деятельности, терроризму или отмыванию денег.





Существуют ли ограничения по возрасту для так называемых «помощников»? Обязательно ли помощнику быть клиентом того же банка, что и владелец счета?

Возрастные рамки для помощника не установлены. В роли «второй руки» могут выступать и пожилые люди, если они дееспособны и готовы оперативно реагировать на уведомления.

При этом вашей «второй руке» необязательно быть клиентом конкретного банка. У него может вообще не быть никакой банковской карты. Главное, чтобы он всегда был на связи и мог своевременно получать уведомления.

Тем не менее, некоторые банки могут устанавливать свои требования к пользователям сервиса. Например, чтобы помощник тоже был их клиентом – это упрощает интеграцию в мобильное приложение или систему безопасности. Детали нужно уточнять в кредитной организации.

Распространяется ли действие защитного механизма на переводы между своими собственными счетами в разных банках?

Нет, сервис «второй руки» не работает для переводов между счетами одного человека, даже если они открыты в разных банках. Механизм защиты срабатывает только при переводах другим людям или организациям, а также при снятии наличных. Логика здесь простая: когда вы переводите деньги самому себе, риск мошенничества минимален, так как средства остаются в вашей собственности. Сервис создан именно для блокировки перевода денег на счета аферистов.





Что происходит, если человек, назначивший себе помощника, пытается совершить сомнительную операцию?

Когда вы хотите перевести крупную сумму или снять наличные, операция не исполняется мгновенно, а приостанавливается до получения подтверждения от помощника. Он получает уведомление тем способом, который прописан в соглашении с банком: это может быть СМС, push-уведомление или телефонный звонок.

У пользователя, которому вы доверили ответственное решение, есть максимум 12 часов. При этом минимальный срок не установлен, ответить можно и через минуту. Но если ответ не поступил, банк автоматически отклонит операцию. Деньги не спишутся. Вы можете направить новый запрос, но он снова уйдет на согласование. Это сделано, чтобы исключить случайные потери денег при технических сбоях связи у помощника, но сохранить барьер для мошенников.

Насколько востребован сервис «второй руки»? Кто чаще всего им пользуется?

Сервис начал работать 1 сентября 2025 года и доступен всем гражданам, которые пользуются онлайн-банками. За это время к нему подключились почти 3 миллиона россиян. В первую очередь сервисом пользуются пожилые волгоградцы, которые чаще попадают под влияние мошенников — именно для защиты этой категории людей он и был разработан. Механизм востребован и среди родителей, которые могут контролировать финансовые операции своих детей и предотвращать их участие в дропперских схемах.

Как технически подключить сервис: в офисе или онлайн? Можно ли оформить услугу по доверенности на другого человека? И если пожилой человек страдает от деменции, а его родственник хочет «подстелить соломки», нужны ли в этом случае какие-то подтверждающие справки? Расскажите алгоритм.

В начале важно обсудить с вашим будущим помощником его роль. Убедитесь в том, что он готов оперативно реагировать на уведомления и понимает ответственность. Получите его согласие, затем уточните условия в банке и требования к помощнику. Если вас обоих все устраивает, можно оформлять заявление. Сделать это можно и через приложение банка, и в офисе – на ваш выбор. Сразу после подключения задайте лимиты и типы операций, требующие подтверждения, чтобы сервис не блокировал ваши повседневные траты. Информация о том, что услуга подключена, появится в личном кабинете и мобильном приложении банка.

Бывают ситуации, когда сам клиент, например, пожилой человек, из-за состояния здоровья не может посетить банк. Тогда подключить сервис может его представитель: родственник или доверенное лицо. Никаких медицинских справок предъявлять не нужно. Но банк вправе запросить документы, которые будут подтверждать права доверенного лица. Например, нотариальную доверенность, в которой прописаны полномочия на заключение соглашения о сервисе «второй руки». Без такой оговорки банк откажет в подключении услуги.





При этом, стать «второй рукой» без ведома владельца счета невозможно. Помощник может быть назначен только на основании письменного трёхстороннего соглашения между банком, клиентом и самим помощником.

Бесплатно ли подключение и использование сервиса «второй руки»?

Тарифы на эту услугу не установлены, условия определяет каждый банк самостоятельно. Если в одних кредитных организациях сервис может быть полностью бесплатным, в других за подключение сервиса могут установить комиссию.

Можно ли настроить разные правила проверки для разных типов переводов? Например, для переводов по номеру телефона — один лимит, а для оплаты по QR-коду — другой?

Да, такая возможность есть. Вы можете настроить параметры контроля под свои привычки и установить разные пороговые суммы для разных каналов: например, подтверждение для переводов по номеру телефона свыше 5 000 рублей, а для оплаты по QR-коду — только свыше 15 000 рублей.

В некоторых банках доступна функция «белого списка». Например, вы можете указать, что оплата услуг ЖКХ не нуждается в подтверждении помощником.

Несет ли помощник ответственность, если он по ошибке одобрил мошенническую операцию?

Вся ответственность за сохранность денег лежит только на владельце счета. Помощник выступает лишь в роли дополнительного фильтра безопасности и не несет материальной ответственности перед банком или клиентом за ошибочно одобренную операцию.

Однако, если мошенники получат доступ к устройствам и самого владельца, и его помощника, сервис может не сработать. Поэтому «вторая рука» — это важный, но не единственный рубеж защиты.

Как быстро можно отключить сервис, если он больше не нужен или помощник перестал быть надежным? Есть ли риски, что мошенники заставят отключить защиту?

Заменить помощника можно в любой момент. Сначала владельцу счета нужно подать в банк заявление. Услуга прекращает действовать спустя сутки. Чтобы оградить людей от мошенников, которые могут под давлением заставить их отключить защиту, введен специальный «период охлаждения». Суточный лаг дает время вам и вашим близким, чтобы осознать происходящее, обратиться в банк для отмены заявления или сообщить в полицию, если помощника пытались отключить от сервиса под давлением аферистов. Спустя сутки можно подключить нового помощника, оформив еще одно соглашение.

Какие еще меры безопасности, кроме «второй руки», можно использовать для защиты от мошенников? Сервис «второй руки» эффективен в комплексе с другими инструментами.

Установите блокировку звонков с неизвестных номеров в мессенджерах и используйте спам-фильтры.

Оформите самозапрет на выдачу займов на ваше имя.

Никогда не сообщайте коды из СМС даже своему «помощнику», если инициатор операции – не вы.