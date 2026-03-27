Рекорд по турпотоку к 9 мая планируют побить в Волгоградской области





Волгоградская область готовится принять гостей к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, по данному вопросу прошло расширенное совещание комитета экономической политики и развития региона с участием туроператоров, отельеров, экскурсоводов и профильных ведомств.

В рамках совещания было утверждены меры по повышению качества сервиса и безопасности туристов. Также был представлен фотобанк с достопримечательностями региона на сайте Центра развития туризма.

С 2020 года турпоток в Волгоградской области стабильно растет: в 2025 году регион посетили около 2,1 млн человек, что на 10% больше, чем годом ранее. К 2030 году планируется достичь 3 млн, к 2036‑му — 5,4 млн туристов.

