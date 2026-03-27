В Волгограде 27 марта впервые объявили авиаопасность: что это значит





Сегодня днем в Волгоградской области впервые с начала СВО объявили об авиационной опасности. Что означает это сообщение, и какие действия необходимо предпринять после его получения, рассказываем в материале ИА «Высота 102».

Беспилотная опасность





Когда объявляется?

О возможной атаке дронов горожан предупреждают при обнаружении БПЛА даже в соседних областях. Так как беспилотники летят медленнее ракет, у экстренных служб есть больше времени на оповещение и подготовку.

Как оповещают?

В смс-сообщениях и в официальных аккаунтах экстренных служб.

Что делать?

При объявлении режима опасности по БПЛА волгоградцам не следует подходить к открытым окнам. Как можно аккуратнее в этот момент нужно быть и на открытых участках улицы. Горожанам, которых сообщение о беспилотной опасности застало в пути, советуют продолжать движение, но при этом быть готовыми к остановке.

Ракетная опасность





Когда объявляется?

Об угрозе ракетной опасности жителей предупреждают в случае непосредственной угрозы ракетного обстрела или авиационного удара прямо по населенному пункту. Из-за того, что ракеты летят с огромной скоростью, время на подготовку сокращается буквально до нескольких минут.

Как оповещают?

Жители Волгоградской области несколько раз получали сообщения о возможном ракетном ударе. В некоторых регионах запускают сирены с прерывистым сигналом «Внимание всем!» и голосовое оповещение через уличные громкоговорители.

Что делать?

При ракетной опасности волгоградцам советуют спуститься в убежище или укрыться в помещении без окон. На улице следует как можно скорее дойти до ближайшего здания или дома или зайти в подземный переход. Автомобилистам в свою очередь рекомендуют без промедления припарковать машину и укрыться в ближайшем помещении. Места укрытия в Волгограде корреспонденты ИА «Высота 102» публиковали в отдельном материале.

Авиационная опасность





Когда объявляется?

Объявляя об авиационной опасности, специалисты предупреждают жителей о риске атаки самолетов или вертолетов – пилотируемых воздушных судов. Уведомления на телефоны горожан приходят сразу после обнаружения в небе вражеской авиации, способной нанести удар ракетами.

Как оповещают?

В смс-сообщениях, а также в информационных каналах экстренных служб.

Что делать?

После сигнала об опасности с неба волгоградцам запрещают подходить к окнам. В идеале следует укрыться в помещениях без окон, ожидая сигнала «Отбой».

