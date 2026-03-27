



Стал известен состав судейской бригады на матч 26‑го тура чемпионата России по футболу среди команд Первой лиги, который пройдёт в Новороссийске.

29 марта встретятся местный «Черноморец» и волгоградский «Ротор». Обязанности главного арбитра поручены 32‑летнему Михаилу Черемных из Перми – его опыт и беспристрастность будут ключевыми для честного хода игры.

Помогать главному судье на бровках будут: Александр Приходько из Москвы и Вадим Тройненков из Калуги.

Резервным судьёй назначен Данил Набока из Краснодара – он готов выйти на поле в случае необходимости заменить главного арбитра.

За соблюдением регламента и организацией матча проследит Сергей Нечай (Ростов‑на‑Дону) в роли делегата встречи. Контроль за работой судейской бригады возложен на Дмитрия Березнева из Ростова‑на‑Дону, который выступит в качестве инспектора матча.

Александр Веселовский

Фото футбольного клуба "Зенит"