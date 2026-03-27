Сложные работы с ювелирной точностью и в стесненных условиях провели сотрудники коммунальных служб при ремонте магистрального водовода в Дзержинском районе Волгограда.

Для устранения технологического нарушения понадобился 2-метровый бандаж диаметром 1200 миллиметров, который изготовили, а потом надели на трубу, которая находилась на глубине 5 метров. Это понадобилось для того, чтобы увеличить механическую прочность участка трубы и снять с него повышенную нагрузку.





- Наши сварщики сначала с ювелирной точностью довели этот бандаж с диаметра 1200 мм до диаметра трубопровода, чтобы уже потом надеть его на трубу и приварить. На это потребовалось немало времени. Параллельно в месте разрытия мы ежедневно откачивали воду, чтобы она не подтапливала ближайшие дома, - поделился начальник цеха по эксплуатации и ремонту сетей ВКХ «Центр №1» Армен Папоян.

Бандаж устанавливали с помощью двух кранов. Работу усложняли стесненные условия, так как они велись между плотными рядами частных домов. Экскаваторщикам приходилось также аккуратно управлять техникой, чтобы не задеть дома или электропровода ковшом.





Указанный водовод является магистральным - по нему осуществляется водоснабжение основной части Дзержинского района Волгограда. Выполненные работы помогут снизить вероятность возникновения нештатных ситуаций на этом участке сети.

Фото: «Концессий водоснабжения»





