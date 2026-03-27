Волгоградские приставы выдворили 172 иностранцев из России

Приставы в Волгоградской области выдворили с начала года за пределы России 172 иностранца. В ГУ ФССП России по региону сообщили, что эта работа проводилась на основании судебных постановлений.

Иностранные граждане нарушили правила въезда в Россию либо режим пребывания в стране.

- Только за минувшую неделю страну покинули 28 человек. Среди выдворенных уроженцы Узбекистана, Таджикистана и других государств, - уточнили в ГУ ФССП по региону.

Иностранцы ожидали выдворения в Центре временного содержания. После оформления документов их препроводили до пунктов пропуска через государственную границу РФ.

