Жирновский районный суд Волгоградской области признал незаконным решение о ликвидации единственного в селе Новинка детского сада. При этом районные власти, которые это сделали, не предоставили никакой альтернативы родителям малышей.

Как уточнили в прокуратуре региона, Новинский филиал ДОУ Линевского муниципального детского сада № 2 «Ромашка» был ликвидирован на основании постановления администрации Жирновского района от 14 ноября 2025 года.





С января 2026 года дети в селе Новинка лишились возможности получать дошкольное образование. Решение о ликвидации детсада было принято без учета мнения и интересов местных жителей. Прокуратура обратилась с иском о защите их прав. Надзорное ведомство в своих требованиях просило признать решение о ликвидации филиала дошкольного образовательного учреждения незаконным.

Суд поддержал надзорное ведомство и встал на сторону жителей. По инициативе прокуратуры решение суда обращено к немедленному исполнению. Детский сад должен возобновить свою работу с 30 марта этого года.

Фото: архив V102.RU / прокуратура Волгоградской области





