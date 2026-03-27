Телевизоры отключат в пяти населенных пунктах Волгоградской области

В Волгоградской области в начале апреля телесигнал пропадет в пяти населенных пунктах. Причиной тому, как сообщили в РТРС, станут профилактические работы на станциях, требующие отключения передающего оборудования.

Так, 1 апреля с 10:00 до 16:00 мск не будут показывать телепрограммы РТРС-1 и РТРС-2 в поселке Большевик Еланского района, хуторе Деминский Новоаннинского района и станице Усть-Бузулукская Алексеевского района.

На следующий день, 2 апреля, отключения с 10:00 до 16:00 мск запланированы в поселке Дудаченский Фроловского района и с 11:00 до 17:00 мск в селе Бурлук Котовского района.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!