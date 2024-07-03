



В городе Котельниково Волгоградской области сотрудниками СУ СК России по региону раскрыты три жестоких убийства, совершенных одними и теми же людьми. Два человека, по информации следователей, стали случайными жертвами убийц. Третьего мужчину решено было убить как свидетеля.





Как рассказала ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник, зверские преступления были совершены в ноябре 2022 года и в августе 2023-го.

– В один из дней обвиняемые – трое мужчин – распивали спиртное с другим человеком в частном домовладении на территории Котельниково. В какой-то момент между ними произошел конфликт, в ходе которого сообщники накинулись на мужчину, избили его, попытались задушить, а затем нанесли несколько ударов ножом в различные части тела, – сообщает представитель СУ СКР. – Убитого впоследствии обвиняемые поместили в яму, расположенную на территории домовладения, и засыпали бытовым мусором.

Труп убитого мужчины удалось найти в яме с мусором лишь спустя девять месяцев. По данным экспертов, причиной смерти стала обильная кровопотеря.

Примерно по той же схеме преступники совершили второе убийство.

– Его причиной также стал внезапный бытовой конфликт во время застолья. Злоумышленники сначала избили волгоградца, затем нанесли ему по голове и туловищу почти 20 ударов различными предметами. Когда мужчина уже не подавал признаков жизни, его тело положили под бетонную плиту и засыпали землей, – сообщает Наталия Рудник.

Очевидцем расправы стал приятель убитого мужчины. В итоге от него убийцы решили тоже избавиться: сначала забили кирпичом, палкой и другими предметами, а затем сбросили в реку.

Троим жителям Котельниково следователями предъявлено окончательное обвинение по п.«а,ж,к» ч.2 ст.105 УК РФ – убийство более двух лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление.

Видео: СУ СКР по Волгоградской области