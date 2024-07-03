Расследования

Трупы нашли в реке, яме с мусором и под бетонной плитой: в Котельниково раскрыли три жестоких убийства

Расследования 03.07.2024 09:35
0
03.07.2024 09:35


В городе Котельниково Волгоградской области сотрудниками СУ СК России по региону раскрыты три жестоких убийства, совершенных одними и теми же людьми. Два человека, по информации следователей, стали случайными жертвами убийц. Третьего мужчину решено было убить как свидетеля. 



Как рассказала ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник, зверские преступления были совершены в ноябре 2022 года и в августе 2023-го. 

В один из дней обвиняемые – трое мужчин – распивали спиртное с другим человеком в частном домовладении на территории Котельниково. В какой-то момент между ними произошел конфликт, в ходе которого сообщники накинулись на мужчину, избили его, попытались задушить, а затем нанесли несколько ударов ножом в различные части тела, – сообщает представитель СУ СКР. – Убитого впоследствии обвиняемые поместили в яму, расположенную на территории домовладения, и засыпали бытовым мусором.  

Труп убитого мужчины удалось найти в яме с мусором лишь спустя девять месяцев. По данным экспертов, причиной смерти стала обильная кровопотеря. 

Примерно по той же схеме преступники совершили второе убийство. 

Его причиной также стал внезапный бытовой конфликт во время застолья. Злоумышленники сначала избили волгоградца, затем нанесли ему по голове и туловищу почти 20 ударов различными предметами. Когда мужчина уже не подавал признаков жизни, его тело положили под бетонную плиту и засыпали землей, – сообщает Наталия Рудник. 

Очевидцем расправы стал приятель убитого мужчины. В итоге от него убийцы решили тоже избавиться: сначала забили кирпичом, палкой и другими предметами, а затем сбросили в реку. 

Троим жителям Котельниково следователями предъявлено окончательное обвинение по п.«а,ж,к» ч.2 ст.105 УК РФ – убийство более двух лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление. 

Видео: СУ СКР по Волгоградской области 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
03.07.2024 09:52
Расследования 03.07.2024 09:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.07.2024 16:25
Расследования 02.07.2024 16:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.07.2024 15:33
Расследования 02.07.2024 15:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.07.2024 15:02
Расследования 02.07.2024 15:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.07.2024 14:51
Расследования 02.07.2024 14:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.07.2024 13:37
Расследования 02.07.2024 13:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.07.2024 16:35
Расследования 01.07.2024 16:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.07.2024 14:31
Расследования 01.07.2024 14:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.07.2024 13:50
Расследования 01.07.2024 13:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.07.2024 10:31
Расследования 01.07.2024 10:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.06.2024 13:35
Расследования 30.06.2024 13:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.06.2024 10:53
Расследования 30.06.2024 10:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.06.2024 08:39
Расследования 30.06.2024 08:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.06.2024 17:40
Расследования 28.06.2024 17:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.06.2024 16:23
Расследования 28.06.2024 16:23
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

09:52
Серийного воришку с Привокзальной площади задержали в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:46
В Волгограде очевидцы засняли на видео последствия столкновения трамвая с легковушкойСмотреть фотографииCмотреть видео
09:43
В Волгограде и области ввели два уровня погодной опасности из-за жарыСмотреть фотографии
09:35
Трупы нашли в реке, яме с мусором и под бетонной плитой: в Котельниково раскрыли три жестоких убийстваСмотреть фотографииCмотреть видео
09:17
Многодетной семье участника СВО в Котово отказали в подвозе водыСмотреть фотографии
08:31
В Волгоградской области продлили запрет на посещение лесов из-за жарыСмотреть фотографии
08:10
Волгоградский РПН разрешил в суде половой вопросСмотреть фотографии
08:00
«Ротор» стал призером 5 номинаций Премии ФНЛСмотреть фотографии
07:40
Деньги не пахнут? «Серые» ассенизаторы превращают в фекальное болото Волго-Ахтубинскую поймуСмотреть фотографииCмотреть видео
06:53
В Волжском отреставрируют мемориал на территории Краснооктябрьского поселенияСмотреть фотографии
21:59
Под Волгоградом ж/д остановка обрела новое названиеСмотреть фотографии
21:13
Волгоградца осудили на 2 года «строгача» за кражу у матери банковской картыСмотреть фотографии
20:27
Легенда волгоградского футбола вошел в тренерский штаб «Кубани»Смотреть фотографии
19:55
«Тело доставали водолазы»: под Волгоградом на глазах у очевидцев утонул молодой мужчинаСмотреть фотографии
19:47
В Волгограде исполнилась мечта победившего рак 8-летнего Максима из СальскаСмотреть фотографии
19:18
Художники с большой дороги: в Волгограде вновь нанесли недействующую вафельную разметкуСмотреть фотографии
19:18
В Волжском наркодилеры идут под суд за сбыт психотропных веществСмотреть фотографии
18:19
«Ротор» поднял цены на билеты после выхода в Первую лигуСмотреть фотографии
17:45
Жара до +41 продержится в Волгоградской области до 5 июляСмотреть фотографии
16:31
В Волгограде нашли проехавшего по «встречке» водителя фуры: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
16:25
19-летнего спонсора ВСУ из Волгограда приговорили к 12 годамСмотреть фотографииCмотреть видео
15:40
Врачи вживили волгоградке конструкцию из искусственных сосудовСмотреть фотографии
15:33
Дело сбившей четверых школьников волгоградки поступило в судСмотреть фотографии
15:23
«Гордился, что был разведчиком»: под Волгоградом похоронят погибшего на СВО Родиона ТиссенаСмотреть фотографии
15:03
Серябкина, Dj Smash и игры с огнем: грандиозное шоу откроет матч Суперкубка России в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:02
Явились лишь свидетели: в Волгограде сорвался процесс по делу душительницы АхметовойСмотреть фотографии
14:51
Глава ростовской фирмы погорела в Волгограде на краже денег в разгар пандемии COVID-19Смотреть фотографии
14:11
Еще один лесной питомник создали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:40
Морозов и Семенов стали новыми игроками «Ротора»Смотреть фотографии
13:37
Мамаев курган включили в предварительный список ЮНЕСКОСмотреть фотографии
 