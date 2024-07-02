Здравоохранение

Врачи вживили волгоградке конструкцию из искусственных сосудов

Здравоохранение 02.07.2024 15:40
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02.07.2024 15:40


Врачи использовали нестандартный метод лечения жительницы Волгограда, у которой случайно выявили опасное заболевание – аневризму аорты с поражением почечных артерий. При условии, что обычные методы из-за состояния пациентки не могли применяться, специалисты ВолгГМУ решились действовать в рамках программы клинических апробаций Минздрава России и вживили женщине искусственные сосуды. 

Расширение аорты составляло 8 сантиментов. При таком состоянии каждый третий пациент погибает в течение года. Ситуацию усугубляло поражение почечных артерий, – рассказал  заведующий отделением кардиохирургии Клиники №1 ВолгГМУ Минздрава России, профессор Павел Мозговой. – По сути, мы собрали внутри пациентки целую конструкцию из прочно армированных искусственных сосудов, которые доставили к пораженным участкам через прокол в бедренной артерии. 

Сложность имплантации заключалась еще и в том, что сосудистые протезы требовалось соединить между собой, чего не предполагает стандартное вмешательство. Но и с этой задачей волгоградские врачи успешно справились. 

Операция подобной сложности была проведена впервые. Это уникальный опыт не только для Волгограда, но и для всего Южного федерального округа. Такие методики лечения тяжелых заболеваний несут минимальный риск для пациента. Женщина, перенесшая протезирование брюшной аорты и почечных артерий, уже выписана из стационара. Врачи готовятся к проведению еще одной такой операции, – уточняют в ВолгГМУ. 

Фото: ВолгГМУ

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