Врачи вживили волгоградке конструкцию из искусственных сосудов





Врачи использовали нестандартный метод лечения жительницы Волгограда, у которой случайно выявили опасное заболевание – аневризму аорты с поражением почечных артерий. При условии, что обычные методы из-за состояния пациентки не могли применяться, специалисты ВолгГМУ решились действовать в рамках программы клинических апробаций Минздрава России и вживили женщине искусственные сосуды.

– Расширение аорты составляло 8 сантиментов. При таком состоянии каждый третий пациент погибает в течение года. Ситуацию усугубляло поражение почечных артерий, – рассказал заведующий отделением кардиохирургии Клиники №1 ВолгГМУ Минздрава России, профессор Павел Мозговой. – По сути, мы собрали внутри пациентки целую конструкцию из прочно армированных искусственных сосудов, которые доставили к пораженным участкам через прокол в бедренной артерии.

Сложность имплантации заключалась еще и в том, что сосудистые протезы требовалось соединить между собой, чего не предполагает стандартное вмешательство. Но и с этой задачей волгоградские врачи успешно справились.

– Операция подобной сложности была проведена впервые. Это уникальный опыт не только для Волгограда, но и для всего Южного федерального округа. Такие методики лечения тяжелых заболеваний несут минимальный риск для пациента. Женщина, перенесшая протезирование брюшной аорты и почечных артерий, уже выписана из стационара. Врачи готовятся к проведению еще одной такой операции, – уточняют в ВолгГМУ.

Фото: ВолгГМУ