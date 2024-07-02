Трое волгоградцев завоевали медали в домашнем турнире





Волгоградские спортсмены завоевали три медали на домашнем турнире на призы Всероссийской федерации плавания на дистанции 5000 метров. В комплексе «Искра» за награды сражались около 80 участников из 18 регионов сообщает V102.RU.

В заплыве среди мужчин победу одержал Иван Моргун, представляющий Волгоградскую область. Пловец показал время 53 минуты 30,90 секунды. На втором месте оказался представитель Тульской области Владислав Утробин — 54.06,80. Бронзу завоевал спортсмен из Пермского края Руслан Садыков с результатом 54.20,10 секунды.





После успеха Иван Моргун дал комментарий пресс-службе Всероссийской федерации плавания.





— Очень хотелось проплыть с Сашей Степановым вместе хотя бы, чуть-чуть ему проиграть. Но получилось совсем иначе (улыбается). Такой результат в секундах для меня не стал неожиданностью, я был готов на такое время. Сейчас будем основательно готовиться к финалу Кубка России на дистанциях 800 и 1500 м, — рассказал триумфатор заплыва.

Среди девушек чемпионкой стала Екатерина Сорокина из Пермского края. Она преодолела дистанцию за 57.17,80.секунды. Серебро и бронзу заработали волгоградки Полина Козякина – (57.34,20) и Яна Курцева – (57.35,00). Обе спортсменки являются воспитанницами главного тренера сборной России по плаванию на открытой воде Татьяны Манкевич.

Фото: Всероссийская федерация плавания