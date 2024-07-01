Происшествия

В Волгограде попал на видео вояж молодых людей на крыше внедорожника

Происшествия 01.07.2024 09:53
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01.07.2024 09:53

30 июня в Волгограде попал на видео лихой вояж молодых людей на крыше автомобиля УАЗ Hunter. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, часть участников заезда прокатились по центру города, сидя в открытом багажнике, а один из смельчаков закарабкался на крышу транспортного средства.

Отметим, судя по видеокадрам, веселье безрассудной компании лишь каким-то чудом не прервала трагедия. Парень едва держался на крыше УАЗа и при малейшем торможении мог улететь на асфальт, прямиком под колёса автомобиля.

Фото и видео: Волгоград с огоньком / t.me

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