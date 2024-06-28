



В Волгограде сотрудники СУ СК России по Волгоградской области поставили точку в уголовном деле о жестоком убийстве мужчины на ул. Быстрова в 2001 году. На скамье подсудимых предстанут родные братья.

По сведениям официального представителя волгоградского следственного управления Наталии Рудник, расправу над случайным проходим волгоградцы устроили 15 ноября 2001 году. Внимание преступников привлекли мобильный телефон и золотые украшения на мужчине.

– Вооружившись фрагментом металлического замка, они выследили потерпевшего и напали на него. Как впоследствии установили эксперты, мужчина скончался от тупой открытой травмы головы, сопровождающейся переломами костей свода и основания черепа, кровоизлияниями головного мозга. Добычей братьев стали браслет из драгоценного метала, мобильный телефон и денежные средства, – рассказала представитель СУ СК России по региону.





На протяжении 23 лет убийство оставалось нераскрытым. Однако в 2024 году сотрудниками четвертого отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) СУ СКР по Волгоградской области были повторно изучены материалы дела и принято решение проверить на предмет причастности лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за совершение разбойных нападений на территории Кировского района.

– В итоге в поле зрения следователей попали двое братьев. Допросив круг их общения, следователям удалось установить не только свидетелей, которым братья хвастались криминальным прошлым, но и тех, кто приобрел у обвиняемых похищенное у убитого имущество, – рассказала Наталия Рудник. –Более того, удалось выяснить, что у братьев был сообщник, который 15 ноября 2001 года принимал активное участие в совершении преступления. Его личность в настоящее время устанавливается.

Уголовное дело в отношении сообщника братьев-убийц выделено в отдельное производство. Уголовное дело в отношении задержанных направлено в прокуратуру.

Фото: архив ИА «Высота 102», СУ СК России по Волгоградской области