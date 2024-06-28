В СНТ Волгограда мужчина облил соседку бензином и поджег





В Волгограде следственный отдел по Тракторозаводскому району регионального СУ СК России завершил расследование уголовного дела в отношении 57-летнего мужчины. Житель Волгограда обвиняется в покушении на убийство, совершенном с особой жестокостью, – по ч.3 ст.30 п.«д» ч.2 ст.105 УК РФ.

Как рассказала ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник, шокирующее преступление было совершено волгоградцем 18 апреля 2024 года в одном из СНТ Волгограда.

– Находясь в состоянии алкогольного опьянения на территории одного из садоводческих товариществ, на почве личной неприязни обвиняемый облил свою 46-летнюю соседку легко воспламеняющейся жидкостью, а затем поджег женщину зажигалкой, – передает представитель СУ СКР. – Очевидцы вызвали бригаду скорой помощи, с обширными ожогами пострадавшая была доставлена оперативно в больницу.

Выжить жительнице Волгограда удалось лишь благодаря свидетелям преступления, пришедшим ей на помощь, и профессионализму врачей.

– Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, – сообщает представитель следственного управления.

Фото: СУ СК России по Волгоградской области