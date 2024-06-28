Расследования

В СНТ Волгограда мужчина облил соседку бензином и поджег

Расследования 28.06.2024 12:30
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28.06.2024 12:30


В Волгограде следственный отдел по Тракторозаводскому району регионального СУ СК России завершил расследование уголовного дела в отношении 57-летнего мужчины. Житель Волгограда обвиняется в покушении на убийство, совершенном с особой жестокостью, – по ч.3 ст.30 п.«д» ч.2 ст.105 УК РФ. 

Как рассказала ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник, шокирующее преступление было совершено волгоградцем 18 апреля 2024 года в одном из СНТ Волгограда. 

Находясь в состоянии алкогольного опьянения на территории одного из садоводческих товариществ, на почве личной неприязни обвиняемый облил свою 46-летнюю соседку легко воспламеняющейся жидкостью, а затем поджег женщину зажигалкой, – передает представитель  СУ СКР. – Очевидцы вызвали бригаду скорой помощи, с обширными ожогами пострадавшая была доставлена оперативно в больницу. 

Выжить жительнице Волгограда удалось лишь благодаря свидетелям преступления, пришедшим ей на помощь, и профессионализму врачей. 

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, – сообщает представитель следственного управления. 

Фото: СУ СК России по Волгоградской области 

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