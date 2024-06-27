В Волгограде ищут пострадавших от действий экономного бизнесмена. Возбуждено дело

В Волгограде возбуждено уголовное дело в отношении директора частной фирмы за невыплату зарплаты и отпускных своих бывшим подчиненным. Как сообщает V102.RU, среди пострадавших, как минимум пятеро работников.

— Директор коммерческой организации подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат), — прокомментировала информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник. — Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Следствие предпринимает исчерпывающие меры к восстановлению нарушенных трудовых прав граждан и погашению перед ними задолженности.

Также уточняется, что сейчас устанавливаются иные работники, возможно пострадавшие от действий директора организации.

По версии следствия, в декабре 2023 года фирму, возглавляемую подозреваемым, покинули по собственному желанию несколько сотрудников. При расторжении трудовых договоров фигурант дела не рассчитался в полном объеме, как минимум, с пятью бывшими подчиненными. До сих пор задолженность по зарплате не погашена, как и не выплачена компенсация за неиспользованный отпуск на общую сумму около 200 тысяч рублей.

В ходе анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия установлено, что в период образования задолженности, а также в последующие месяцы на счетах фирмы имелась сумма, превышающая один миллион рублей. Однако деньги были потрачены на хознужды.

Как стало известно журналистам «Высоты 102» от собственных источников, потерпевшие работали в ООО «Эксперт». По данным «СПАРК-Интерфакс», компанию, занятую в сфере технических испытаний, возглавляет Дмитрий Машура.

Фирма зарегистрирована в ноябре 2013 года в Волгограде по проспекту имени В. И. Ленина, 48/2, помещение 1. Система отнесла к факторам риска значительный рост исков к предприятию и внесение его в реестр недобросовестных поставщиков. Между тем, чистая прибыль общества с ограниченной ответственностью в прошлом году оценивалась в 13 850 000 рублей.

Фото: архив ИА «Высота 102»