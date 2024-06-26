СУ СК России по Волгоградской области опубликовало оперативное видео с подозреваемыми в похищении 20-летней Веры Грудининой, которую с 13 июня считали пропавшей без вести в Волгограде. Как ранее сообщили в полиции региона, на протяжении недели девушку держали в заложниках. Сбежать волгоградке удалось через балкон, когда похитители на время отлучились.







По версии следствия, со своими похитителями Вера Грудинина встретилась 14 июня в Кировском районе. Установлено, что девушка была знакома с двумя мужчинами и двумя женщинами и даже отдыхала с ними вместе на даче. Под предлогом возврата долга в размере 50 тысяч рублей злоумышленники избили Грудинину, усадили в автомобиль и удерживали ее на съемной квартире.

– Задержанные подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, г, з» ч.2 ст.126 УК РФ – похищение человека, совершенное из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору с применением предметов, используемых в качестве оружия, а также п. «а,в» ч.2 ст.163 УК РФ – вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, – сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СКР Наталия Рудник.









Суд по ходатайству следствия уже поместил задержанных в СИЗО. Свою вину они уже признали.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Видео: СУ СК России по Волгоградской области