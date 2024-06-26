Из Филиппин – за решетку: мошенник получил 4,5 года колонии за отъем квартиры у волгоградцев





Центральный районный суд Волгограда огласил приговор 35-летнему местному жителю, который совместно с подельниками фиктивно продал квартиру супружеской пары. Мужчина признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере - ч. 4 ст. 159 УК РФ.

По информации официального представителя прокуратуры региона Оксаны Чередининой, Вага Бабаян совместно с Романом Калмыковым, Олегом Скворцовым, Дмитрием Емцевым и Сергеем Пикулой с сентября по декабрь 2015 года с помощью фиктивной доверенности и поддельных паспортов переоформили доверенности на двухкомнатную квартиру в доме №28 по ул. Советской, принадлежавшую супружеской паре.

Далее Бабаян выставил квартиру на продажу и потребовал от потенциального покупателя аванс 2 млн рублей. Полученные деньги мошенники растратили по своему усмотрению.

После того как владельцы квартиры узнали о продаже недвижимости, они оспорили сделку в суде и вернули жилье обратно в собственность.

- С 2018 года Бабаян находился в международном розыске. По возвращении на территорию Российской Федерации из Республики Филиппины в январе 2024 года он был задержан сотрудниками правоохранительных органов, - уточнила Оксана Черединина.

Свою вину мужчина признал полностью. Суд приговорил Вагу Бабаяна к 4,5 годам в колонии общего режима. Ранее суд приговорил Калмыкова к 6,5 годам, Скворцова и Пикулу – к 5 годам, Емцова – к 3 годам и 8 месяцам лишения свободы общего режима.

До вступления приговора в силу подсудимый продолжит содержаться под стражей.