



Волгоградские полицейские совместно с коллегами из Краснодарского края задержали 23-летнего мужчину, который подозревается в жестоком убийстве.







По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, в ночь на 15 июня в ходе застолья в одном из дворов Краснооктябрьского района Волгограда между задержанным и 48-летним волгоградцем произошел конфликт с последующей дракой. Молодой человек нанес несколько ударов своему оппоненту, от которых тот впоследствии умер. После драки подозреваемый уехал в Краснодарский край, где и был задержан.

Уголовное дело в отношении задержанного возбудили и расследуют сотрудники волгоградского СУ СК России. Как уточнила официальный представитель следственного управления Наталия Рудник, потерпевший после драки прожил сутки и скончался 16 июня в больнице.

– 16 июня текущего года в лечебном учреждении города Волгограда скончался 48-летний местный житель, смерть которого наступила в результате тупой травмы живота, разрыва внутренних органов, а также перелома ребер. По данному факту следственным отделом по Краснооктябрьскому району регионального управления СКР незамедлительно было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, – сообщила представитель СУ СКР.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области