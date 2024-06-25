Волгоградка взыскала с ООО «УАЗ» более 3,5 млн за бракованный внедорожник





Дзержинский районный суд Волгограда встал на защиту местной жительницы, которая приобрела некачественный автомобиль «УАЗ Патриот». Как сообщили V102.RU в пресс-службе районного суда, в пользу волгоградки с автомобильного завода ООО «УАЗ» было взыскано более 3,5 млн рублей.

Женщина в декабре 2018 года приобрела внедорожник за 1 093 800 рублей. При использовании автомобиля выяснилось, что он не соответствует заявленным характеристикам. В связи с этим покупатель обратилась в районный суд с иском к автодилеру «Волгоснабтех» и компании-производителю о взыскании убытков и компенсации морального вреда.

Решением суда в пользу волгоградки с компании было взыскано: полная стоимость автомобиля - 1 093 800, разница между ценой товара - 398 700 рублей, неустойка - 300 000 рублей, штраф - 896 250 рублей, а также неустойка в размере 1% от стоимости автомобиля.

Исполняя решение суда, ООО «УАЗ» перечислил истцу часть денежных средств в размере 1 667 508 рублей. Автомобиль был возвращен продавцу.

Однако поскольку стоимость автомобиля за время рассмотрения иска возросла до 2,5 млн рублей, женщина обратилась с новым иском в суд, запросив выплату большей разницы в цене.

- Решением суда с ООО «УАЗ» в пользу Светланы К. были взысканы: разница между ценой автомобиля, установленной договором, и ценой соответствующего автомобиля на момент удовлетворения требования в размере 825 500 рублей, неустойка - 1 500 000 рублей, компенсация морального вреда - 10 000 рублей, штраф - 1 167 750 рублей, – пояснили в пресс-службе суда.

Решение компанией было обжаловано, однако Волгоградский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменения.