Расследования

Замначальника колонии в Волгоградской области сам не избежал колонии

Расследования 25.06.2024 12:07
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25.06.2024 12:07


Заместителю начальника колонии строгого режима №1 в Суровикино не удалось добиться смягчения приговора за превышение должностных полномочий и получение взяток. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, сегодня вступил в законную силу приговор, вынесенный в отношении Григория Беленкова. Осужденный в апелляционной жалобе просил оправдать его за взяточничество и назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы. Но облсуд оставил приговор в силе. 
Ранее, напомним, Калачевский районный суд признал 40-летнего Беленкова виновным в инкриминируемым ему преступлениях. 
Судом установлено, что в июне и ноябре 2019 года Беленков через посредника получил 320 тыс. рублей от четырех осужденных, отбывающих наказание в исправительном учреждении, за инициирование вопроса об их поощрении при отсутствии к тому законных оснований, а также сокрытие фактов нарушений режима отбывания наказания.
Вину осужденный признал частично.
Суд приговорил Беленкова к наказанию в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1 млн рублей. Также он в течение 3 лет лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах и органах местного самоуправления.
Государственное обвинение в апелляционном представлении настаивало на лишении осужденного специального звания. В итоге облсуд лишил  Григория Беленкова звания подполковника внутренней службы.

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