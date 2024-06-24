



В Камышинском городском суде Волгоградской области готовятся к суду над 33-летним местным жителем, который длительное время вымогал наркотики у 22-летнего барыги. После очередного визита вымогателя последнему ничего не оставалось как отправиться с заявлением в полицию.

Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина, 33-летний камышанин обвиняется по пяти статьям Уголовного кодекса РФ. В их числе: п. «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство), п. «в» ч. 3 ст. 229 УК РФ (вымогательство наркотических средств), ч. 2 ст. 325 УК РФ (похищение паспорта), ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж), ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

– В мае 2023 года обвиняемый узнал о том, что 22-летний житель Камышинского района занимается распространением наркотиков посредством оборудования тайников-закладок. Встретившись с ним, фигурант уголовного дела стал угрожать насилием и обращением в правоохранительные органы. Чтобы этого не случилось, он потребовал систематически передавать ему деньги и наркотики. В течение четырех месяцев 22-летний закладчик передавал требуемое обвиняемому, – сообщила Оксана Черединина.

В сентябре 2023 года вымогатель решил наведаться с ножом к своей жертве. Из квартиры наркобарыги он похитил паспорт, деньги и оргтехнику на 185 тыс. рублей.

– О произошедшем потерпевший сообщил в правоохранительные органы, утаив истинные причины вымогательства. Однако сотрудниками полиции в ходе проведенного комплекса оперативных мероприятий установлена причастность молодого человека к незаконному сбыту наркотических средств, в связи с чем он также стал фигурантом уголовного дела, – уточняет представитель прокуратуры.

33-летний житель Камышина полностью признал вину. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Жертва вымогателя находится под следствием.