Волгоградец из-за упреков в маленькой зарплате зарезал сожительницу





Краснооктябрьский районный суд Волгограда огласил приговор 38-летнему местному жителю, который убил свою сожительницу на фоне конфликта из-за маленькой зарплаты. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора по региону Оксана Черединина, суд приговорил волгоградца к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Государственное обвинение проводилось при поддержке районного прокурора Сергея Истомина.

Установлено, что 12 марта этого года ночью мужчина в состоянии алкогольного опьянения поссорился с 53-летней сожительницей. Выяснилось, что погибшая начала упрекать мужчину в том, что он мало зарабатывает и ведет аморальный образ жизни. В ходе перепалки мужчина взял кухонный нож и нанес несколько ударов в голову и другие части тела своей даме. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Свою вину обвиняемый полностью признал и раскаялся в содеянном.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.