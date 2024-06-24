



Прокуратура Краснооктябрьского района Волгограда взыскала с сотрудников «Волгоградского экономико-технического колледжа» ущерб, нанесённый имитацией проведения образовательного процесса. Как сообщает ИА «Высота 102», ранее директор учреждения Сергей Абрамов вместе с тремя подчинёнными организовал незамысловатый бизнес, осваивая на бумаге миллионы бюджетных рублей.

- 14 октября 2020 года образовательному учреждению в лице его директора из средств федерального бюджета предоставлен грант в размере более 38 млн рублей для обучения свыше 1,5 тыс. граждан. Для создания видимости выполнения условий предоставления финансирования указанными лицами предоставлены заведомо ложные сведения о прохождении обучения более 300 слушателями, чем причинен ущерб на сумму около 7 млн рублей, - рассказали журналистам в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Ранее в зависимости от степени участия любители лёгких денег были осуждены по уголовным статьям о подлоге, превышении полномочий и причинении имущественного вреда. Теперь же прокуратура решила вернуть в бюджет выведенные средства.

Отметим, судом исковые требования надзорного ведомства удовлетворены. На сегодняшний день сотрудники лицея уже перечислили в бюджет 7 млн рублей.