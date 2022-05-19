Экс-директор колледжа Сергей Абрамов идет под суд в Волгограде

В Волгограде утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора волгоградского экономико-технического колледжа Сергея Абрамова. Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина, экс-руководителю бюджетного учреждения теперь грозит до 5 лет лишения свободы.

– 14 октября образовательному учреждению из средств федерального бюджета бы предоставлен грант в размере 38 миллионов рублей для прохождения обучения 1503 человек. Для видимости выполнения условий директор колледжа вместе со своими двумя коллегами, замом директора по научно-методической работе и директором по учебно-производственной и профориентационной работе этого же заведения, предоставили заведомо ложные сведения о прохождении обучения 334 слушателями, чем причинили ущерб на 8,5 миллионов рублей, – сообщила Черединина информагентству.

Фактически обучение не проводилось - деньги были потрачены на хозяйственные нужды колледжа, в том числе выплату зарплаты сотрудникам. Также почти 2 миллиона 840 тысяч рублей бывший руководитель колледжа присвоил себе и потратил на личные нужды.

– Фигуранты уголовного дела вину в инкриминируемых деяниях полностью признали. Директор колледжа обвиняется в причинении имущественного ущерба путем обмана в особо крупном размере, а также в превышении должностных полномочий и служебном подлоге, – сообщает представитель прокуратуры. – Двум его коллегам вменяют причинение имущественного ущерба путем обмана в особо крупном размере.

Прокуратура направила уголовное дело для рассмотрения в Краснооктябрьский районный суд.

Напомним, что в апреле прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о финансовых махинациях с федеральным грантом в отношении заместителя Сергея Абрамова Светланы Костиной.