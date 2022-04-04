Расследования

Замдиректора колледжа идет под суд в Волгограде за махинации с грантом

Расследования 04.04.2022 14:58
04.04.2022 14:58


В Волгограде прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о финансовых махинациях с федеральным грантом. Как стало известно ИА "Высота 102" сегодня, 4 апреля, под суд идет заместитель директора Волгоградского экономико-технического колледжа Светлана Костина. 

 Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя директора по научно-методической работе учреждения среднего профессионального образования, сообщила информагентству официальный представитель Прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. Женщина обвиняется в причинении имущественного ущерба путем обмана в составе группы лиц по предварительному сговору, с причинением особо крупного ущерба. 

Согласно материалам уголовного дела, 14 октября 2020 года Волгоградский экономико-технический колледж из федерального бюджета получил грант в размере более 38 млн рублей для прохождения обучения 1503 гражданами. Однако на деле услуги получили лишь 1169 человек. По оставшимся 334 замдиректора образовательного учреждения и его директор подделали информацию.

— Предоставление заведомо ложных сведений о прохождении обучения 334 слушателями повлекло причинение ущерба на сумму более 8,5 млн рублей, уточняет представитель прокуратуры региона. При этом денежные средства были потрачены на хозяйственные нужды образовательного учреждения, в том числе выплату заработной платы сотрудникам. Вину в содеянном женщина полностью признала.

Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.

— Проверив материалы уголовного дела, прокуратура региона посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения. Рассматриваться дело будет в Краснооктябрьском районном суде Волгограда, сообщает Оксана Черединина.

Уголовное дело в отношении троих сообщников Светланы Костиной выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования.  

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