В Волгограде прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о финансовых махинациях с федеральным грантом. Как стало известно ИА "Высота 102" сегодня, 4 апреля, под суд идет заместитель директора Волгоградского экономико-технического колледжа Светлана Костина.

— Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя директора по научно-методической работе учреждения среднего профессионального образования, — сообщила информагентству официальный представитель Прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. — Женщина обвиняется в причинении имущественного ущерба путем обмана в составе группы лиц по предварительному сговору, с причинением особо крупного ущерба.

Согласно материалам уголовного дела, 14 октября 2020 года Волгоградский экономико-технический колледж из федерального бюджета получил грант в размере более 38 млн рублей для прохождения обучения 1503 гражданами. Однако на деле услуги получили лишь 1169 человек. По оставшимся 334 замдиректора образовательного учреждения и его директор подделали информацию.

— Предоставление заведомо ложных сведений о прохождении обучения 334 слушателями повлекло причинение ущерба на сумму более 8,5 млн рублей, — уточняет представитель прокуратуры региона. — При этом денежные средства были потрачены на хозяйственные нужды образовательного учреждения, в том числе выплату заработной платы сотрудникам. Вину в содеянном женщина полностью признала.

Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.

— Проверив материалы уголовного дела, прокуратура региона посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения. Рассматриваться дело будет в Краснооктябрьском районном суде Волгограда, сообщает Оксана Черединина.

Уголовное дело в отношении троих сообщников Светланы Костиной выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования.

