Под Волгоградом годовалый малыш выпал с 5-ого этажа





Волгоградские следователи проводят проверку по факту получения травм малолетним ребенком, выпавшим из окна пятого этажа. Как сообщили V102.RU в СУ СК по Волгоградской области, трагедия произошла сегодня, 23 июня. По информации медиков, у ребенка диагностированы черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, а также переломы височно-затылочной кости и основания черепа. Волгоградские следователи проводят проверку по факту получения травм малолетним ребенком, выпавшим из окна пятого этажа. Как сообщили V102.RU в СУ СК по Волгоградской области, трагедия произошла сегодня, 23 июня. По информации медиков, у ребенка диагностированы черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, а также переломы височно-затылочной кости и основания черепа.

Медики оценивают состояние пострадавшего как крайне тяжелое. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Известно, что семья, в которой воспитывается малолетний, в поле зрения правоохранительных органов и контролирующих структур ранее не попадала, на специализированном учете не состояла. Медики оценивают состояние пострадавшего как крайне тяжелое. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Известно, что семья, в которой воспитывается малолетний, в поле зрения правоохранительных органов и контролирующих структур ранее не попадала, на специализированном учете не состояла.

Ранее, напомним, сообщалось, что в Волгоградской области с начала лета зафиксированы уже 9 случаев падения детей из окно на москитных сетках.

Ранее, напомним, сообщалось, что в Волгоградской области с начала лета зафиксированы уже 9 случаев падения детей из окно на москитных сетках.

По предварительным данным, в обеденное время ребенок, будучи без присмотра мамы и бабушки, с которыми он проживал в одной квартире, залез на подоконник, облокотился на москитную сетку и вместе с ней выпал из окна.