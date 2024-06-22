Спорт

Владислав Тюрин стал первым новичком «Ротора»

Спорт 22.06.2024 19:21
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22.06.2024 19:21


Владислав Тюрин сегодня, 22 июня, стал первым новичком «Ротора» в летнее межсезонье, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу сине-голубых.
 
Футболист подписал контракт с волгоградцами на один год. 24-летний левый полузащитник призван заменить одного из лидеров команды двух последних лет Илью Сафронова, который ушел из «Ротора» 17 июня. Тюрин является уроженцем Саратова. Он начинал заниматься футболом, выступая на позиции центрального нападающего, но со временем перешел в полузащиту.  В подростковом возрасте Тюрин проходил обучение в Академии московского «Спартака».
 
В 2017-м году стал игроком молодежного состава тульского «Арсенала», за который провел восемь матчей и забил два гола. Затем перешел в самарские «Крылья Советов».  За волжский клуб в РПЛ Тюрин дебютировал 7 июля 2020-го года в матче с «Арсеналом», выйдя на замену. Летом прошлого года Владислав перешел в «Новосибирск» и сыграл в двух стыковых матчах за выход в Первую лигу против «Ротора».
 
Фото СК «Ротор» VK.com


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