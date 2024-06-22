Шторм в Волгограде повалил деревья и затопил улицы

Сегодня, 22 июня, жители Волгограда делятся последствиями шторма, который накануне обрушился на город. Как сообщает V102.RU, силы ветра не выдерживали крупные деревья и линии электропередачи, а улицы уходи под воду из-за мощного ливня.





Так, на улице Двинской крупное дерево у основания раскололось на две части и повредило сразу три автомобиля. В Советском районе сухой ствол рухнул на провода рядом со школой. Деревопад был и в других районах Волгограда. В результате было повреждено несколько машин.

В Красноармейском районе на улице Саушинская,36 из-за упавшего дерева оказался заблокирован проезд к пятиэтажному многоквартирному дому и вход во второй подъезд.

Напомним, что штормовое предупреждение в Волгоградской области продлили до 22 июня. Жителей региона предупреждают о сильном дожде и ливне, грозах и усилении ветра до 23-28 м/с. В связи с непогодой жителей просят проявлять осторожность.

Видео: Волгоград с огоньком / t.me

Фото: Жесть Волгограда / t.me