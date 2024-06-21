Общество

В Волгоградской области до 22 июня продлили штормовое предупреждение

Общество 21.06.2024 18:58
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21.06.2024 18:58


Спасатели регионального главка МЧС напомнили жителям Волгограда и области об опасности резкого ухудшения погоды в ближайшие сутки, сообщает V102.RU. 

— В период с 19.00 пятницы 21 июня до конца суток, а также в ночные часы и днем 22 июня в отдельных районах региона ожидаются сильные дожди, ливни с грозой и градом, усиление ветра до значений в 20-25 м/с, — предупредили в ГУ МЧС по области. 

Волгоградцам и гостям региона напоминают о неукоснительном соблюдении правил личной безопасности. При разгуле стихии стоит закрыть все окна в помещениях, по возможности оставить личный транспорт в гараже, при его отсутствии — парковать автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Если непогода застала вас врасплох на улице, обходите стороной рекламные щиты и шаткие строения. При возникновении ЧС сразу же набирайте номер «101».

Напомним, волгоградцам рассказали, какую погоду ждать к выходным. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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