В Волгоградской области до 22 июня продлили штормовое предупреждение

Спасатели регионального главка МЧС напомнили жителям Волгограда и области об опасности резкого ухудшения погоды в ближайшие сутки, сообщает V102.RU.

— В период с 19.00 пятницы 21 июня до конца суток, а также в ночные часы и днем 22 июня в отдельных районах региона ожидаются сильные дожди, ливни с грозой и градом, усиление ветра до значений в 20-25 м/с, — предупредили в ГУ МЧС по области.

Волгоградцам и гостям региона напоминают о неукоснительном соблюдении правил личной безопасности. При разгуле стихии стоит закрыть все окна в помещениях, по возможности оставить личный транспорт в гараже, при его отсутствии — парковать автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Если непогода застала вас врасплох на улице, обходите стороной рекламные щиты и шаткие строения. При возникновении ЧС сразу же набирайте номер «101».

Напомним, волгоградцам рассказали, какую погоду ждать к выходным.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»