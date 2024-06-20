Расследования

Суд отсрочил наказание истязавшей 11-летнюю дочь волгоградки

Расследования 20.06.2024 19:02
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20.06.2024 19:02


Старополтавский районный суд Волгоградской области приговорил к трем годам в колонии с отсрочкой 32-летнюю местную жительницу, которая систематически наносила побои и оскорбляла свою 11-летнюю дочь. 

Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора по региону Оксана Черединина, горе-мать признали виновной в истязании и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетней - п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ, ст.156 УК РФ. Государственное обвинение поддерживалось районным прокурором Павлом Даниловым

О зверском отношении матери к собственной дочери стало известно, когда тетя из города Энгельс, у которой гостила подросток, заметила на теле племянницы рану на правом предплечье.  Правоохранительными органами в итоге было установлено, что мать девочки с августа 2023 год по март 2024-го систематически била и унижала дочь, причиняя тем самым физическое и психическое страдание. 

– Государственный обвинитель настаивал на назначении подсудимой наказания в виде 4 лет и 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - пояснила Оксана Черединина. – Районный суд назначил нерадивой матери наказание в виде 3,5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, предоставив отсрочку отбывания наказания до достижения 3-летним сыном осужденной 14-летнего возраста.

Свою вину женщина признала частично. По мере поступления приговора в прокуратуру будет рассмотрен вопрос о его обжаловании. 

Также прокуратурой инициировано лишение женщины родительских прав в отношении дочери.

В настоящее время девочка проживает с тетей, которая назначена ее опекуном.


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