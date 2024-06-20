На четверть рубля больше: АИ-98 резко взлетел в цене в Волгоградской области

Расследования 20.06.2024 08:45
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20.06.2024 08:45
За минувшую неделю в Волгоградской области заметно выросли цены на автомобильное топливо. По данным Росстата, передает V102.RU, средние цены на бензин увеличились на 15 копеек – до 56,11 рубля за литр.
При этом заметнее всего подорожал АИ-98. Если неделю назад он стоил 67,77 рубля, то в настоящее время – уже 68,03. То есть рост составил 26 копеек за несколько дней.
Выросли в цене и другие марки топлива. АИ-92 стал дороже на 14 копеек (52,15 рубля за литр), на столько же увеличилась стоимость и АИ-95 (57,91).
Дизтопливо прибавило в цене 4 копейки – 62,54 рубля за литр.
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